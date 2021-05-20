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Kripto para borsalarında Çin ve Elon Musk çöküşü

Kripto para borsaları, yatırımcılarına büyük şoklar yaşatmaya devam ediyor. Yıl başından bu yana üçüncü büyük çöküntüyü yaşayan kripto varlık piyasası, son üç günde yüzde 50 eridi. En büyük çöküş bitcoinde yaşandı. Bayramdan önceki haftayı 59 bin dolardan kapatan bitcoin, dün 30 bin dolara kadar geriledi
 20 Mayıs 2021 06:55
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Kripto para borsalarında Çin ve Elon Musk çöküşü

Kısa yoldan zengin olmayı hayaliyle kripto paralara yatırım yapanlar, büyük şoklar yaşatmaya devam ediyor. Kripto para piyasasındaki kayıplar son bir haftada yüzde 50'ye yaklaşırken, pazar büyüklüğü 2.3 trilyon dolardan 1.6 trilyon dolara kadar düştü. 2020 Mart çöküşünden bu yana en büyük tek günlük satış dalgası dün yaşadı. Bybt verilerine göre son 24 saatte 2.5 milyar dolar değerinde uzun pozisyon kapatan yatırımcılar, farklı alanlara kaydı.

ÇÖKÜŞTE ÇİN VE MUSK ETKİLİ OLDU

Çin'in yasak kararı ve Elon Musk'ın Twitter'dan paylaştığı mesajlar sonrası başlayan düşüş dün de sürdü. Çin, finans ve ödeme kuruluşlarına kripto para işlemlerini yasakladı, yatırımcıları spekülatif kripto para işlemlerine dair uyardı. Tesla'nın BTC ile ödeme almayı durdurması ile başlayan satış dalgasında Tesla'nın kripto varlıklarını satmış olabileceği iddiaları de eklenince kripto piyasalardan kaçışlar arttı.

BİTCOİN'DE BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Bu iki faktörün etkili olduğu büyük dalgada en büyük kaybı bitcoinde yaşandı. Bitcoin'de değer kaybı günde yüzde 24'ü geçti. Bitcoin son on günde yüzde 49 değer kaybederken, Ethereum yüzde 60'a yaşlaştı. Shiba yüzde 57 değer kaybetti. 1,5 milyar dolarlık kayıpta 800 milyon dolarla Bitcoin başı çekti. Bayramdan önceki haftayı 59 bin dolardan kapatan bitcoin, dün 36 bin dolara kadar geriledi.

KÜÇÜKLER DE KAYIPTA

Kripto para piyasasının en büyük ikinci oyuncusu olan Ethereum'un geçen hafta 4 bin doları aşan değeri 2800 dolara kadar indi. Litecoin yüzde 12,9 düşüşle 266 dolardan işlem görürken XRP yüzde 7 düşüşle 1,42 dolara geriledi. Ethereum'daki kayıp 350 milyon dolarlık satış oldu. Son dönemin gözde altkoinlerinden Shiba, bir günde yüzde 24, haftalık yüzde 50'nin üzerinde değer kaybetti.

SERMAYE GÜVENLİKLERİNİ İHLAL EDİYOR

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip Çin, finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurdu. Önceki gün Çin'deki Ulusal İnternet Finansman Birliği, Bankacılık Birliği, Ödeme ve Takas Platformu tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, "Son dönemde kripto para birimleri çok sert şekilde yükselirken ve düşerken, spekülatif kripto işlemleri artış gösterdi. Bu insanların varlık güvenliklerini ihlal ediyor, ekonomik ve finansal düzeni ciddi şekilde aksatıyor" ifadeleri yer aldı.

Altın rallisi sürüyor

Güvenli yatırım aracı olarak bilinen altın, son iki aylık çıkışıyla dikkat çekiyor. son iki ayda gramı 100 lira artan altın yatırımcısına kazandırmayı sürdürüyor. 20 Martta 407 liraya kadar gerileyen altının gramı dün 506 liraya çıktı. Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan yükselişte kripto borsaları güvensiz bulan yatırımcı ilgisinin etkili olduğu tahmin ediliyor. Altındaki yükselişin sürmesi bekleniyor.
Memurlar.Net
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