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Plastik hurda ithalatına yasak

Ticaret Bakanlığı, plastik ham maddesi etilen polimeri, ithalatı yasak ürünler listesine aldı. Poşetten pet şişeye çok sayıda plastik ürünün yapımında kullanılan etilen polimeri ithalatı 45 gün sonra durdurulacak.
 20 Mayıs 2021 07:20
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Plastik hurda ithalatına yasak

Çevrenin korunması kapsamında Ticaret Bakanlığı, plastikle mücadelede yeni bir adım daha attı. Bakanlık, poşetten plastik şişeye çok sayıda plastik ürünün yapımında kullanılan polimeri maddesini, ithali yasak diğer ürünler listesine ekledi. Etilen polimer daha önce ithali uygun atıklar listesinde yer alıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğ ile bu maddeyi içeren ürünlerin ithalatı yasaklandı.

BİR YILDA YÜZDE 47 ARTTI

  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı arasında yapılan istişareler sonucunda Ticaret Bakanlığı tarafından söz konusu eşya grubuna ait güncel dış ticaret verileri incelendi. Etilen polimerlerden olan plastik atıklarının ithalatının miktar olarak 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 47 oranında arttığı ve bu artış eğiliminin 2021 yılı aylık verilerinde de devam ettiği tespit edildi. Atıkların ithalatında uygunluk denetiminden sorumlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu artışın, iç piyasada atık toplama faaliyetlerini aksattığı, bu nedenle etilen polimerlerden olan plastik grubunun da ithali yasak listeye alınması gerektiği görüşü Ticaret Bakanlığı'na iletildi.

Geri dönüşümcü: Karar gözden geçirilsin

Yapılan çalışmalar sonucunda plastik ham maddesi etilen polimer ithalatı yasak ürünler arasına alındı. Oyuncaktan kabloya poşetten kutu ve şişeye kadar birçok plastik maddenin üretiminde etilen polimer kullanılıyor. Taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük idarelerine sunulmuş atıklar için de 45 gün süre verildi. Bu sürenin sonunda etilen polimer ithalatı tamamen durdurulacak. Karara tepki gösteren geri dönüşüm sektör temsilcileri, polietilen hurdası ithalatının yasaklanmasının Türkiye'de 350 bin kişiyi istihdam eden sektörde mağduriyetlere yol açacağını söyledi. Alınan kararın Avrupa Yeşil Mutabakat uyum çalışmalarını da olumsuz etkileyeceğini belirten sektör temsilcileri, yasağın bir an önce tekrar gözden geçirilmesini istedi.

Nur Banu Aras
Yeni Şafak
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