Avrupa semalarında SİHA'larımız uçacak

Türkiye, savunma sanayiinde adeta tarih yazıyor. Yerli ve milli teknolojilerle her geçen gün gelişen savunma sanayii, dünyanın da dikkatini çekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; genç, dinamik ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'nin yeni nesil teknolojilere hızla adapte olabilme kabiliyetine sahip olduğunu belirterek "En somut örneklerden birisi İnsansız Hava Araçları. Doğru zamanda doğru adımları atarak bu alanda teknolojiye liderlik eden ülkelerden biri haline geldik. Birçok yabancı uzman bu başarımızı, uluslararası arenada bir 'game changer' olarak değerlendiriyor. İHA'larda yakaladığımız başarı sayesinde birçok ülkeden İHA ve SİHA'larımızın kendilerine satılmasıyla ilgili talepler var. Yakın zamanda Avrupa semalarında İHA'larımızı ve SİHA'larımızı göreceğimizi söylemiştim. Bu hedefimize kısa bir sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Şimdi amacımız, bu tecrübeyi diğer yeni nesil teknoloji alanlarına aktarmak" dedi.

Bilişim Vadisi tarafından düzenlenen etkinliğe video konferans yöntemiyle katılan Bakan Varank, Türk oyun sektörünün de küresel pazarda önemli yere sahip olduğunu belirterek; Peak Games'in 1,8 milyar dolar, Rollic Games'in 168 milyon dolarla ABD'li oyun şirketi Zynga tarafından satın alınmasının, 2020'nin en önemli gelişmelerinden olduğunu hatırlattı. Varank, uluslararası bir teknoloji firması ile, nitelikli oyun geliştiriciler yetiştirmek üzere bir 'Gaming Academy'yi de yakın zamanda hayata geçireceklerini söyledi.