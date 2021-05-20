1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Avrupa semalarında SİHA'larımız uçacak

İnsansız Hava Araçları konusunda Türkiye adeta oyun değiştirici oldu. Bakan Varank "Üstün kabiliyetli İHA ve SİHA'lara birçok ülkeden talep var. Yakın zamanda Avrupa semalarını dolduracağız" dedi.
 20 Mayıs 2021 06:50
+Aa- Yazdır
Avrupa semalarında SİHA'larımız uçacak

Türkiye, savunma sanayiinde adeta tarih yazıyor. Yerli ve milli teknolojilerle her geçen gün gelişen savunma sanayii, dünyanın da dikkatini çekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; genç, dinamik ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'nin yeni nesil teknolojilere hızla adapte olabilme kabiliyetine sahip olduğunu belirterek "En somut örneklerden birisi İnsansız Hava Araçları. Doğru zamanda doğru adımları atarak bu alanda teknolojiye liderlik eden ülkelerden biri haline geldik. Birçok yabancı uzman bu başarımızı, uluslararası arenada bir 'game changer' olarak değerlendiriyor. İHA'larda yakaladığımız başarı sayesinde birçok ülkeden İHA ve SİHA'larımızın kendilerine satılmasıyla ilgili talepler var. Yakın zamanda Avrupa semalarında İHA'larımızı ve SİHA'larımızı göreceğimizi söylemiştim. Bu hedefimize kısa bir sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Şimdi amacımız, bu tecrübeyi diğer yeni nesil teknoloji alanlarına aktarmak" dedi.

Bilişim Vadisi tarafından düzenlenen etkinliğe video konferans yöntemiyle katılan Bakan Varank, Türk oyun sektörünün de küresel pazarda önemli yere sahip olduğunu belirterek; Peak Games'in 1,8 milyar dolar, Rollic Games'in 168 milyon dolarla ABD'li oyun şirketi Zynga tarafından satın alınmasının, 2020'nin en önemli gelişmelerinden olduğunu hatırlattı. Varank, uluslararası bir teknoloji firması ile, nitelikli oyun geliştiriciler yetiştirmek üzere bir 'Gaming Academy'yi de yakın zamanda hayata geçireceklerini söyledi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Zhurong, Mars'tan ilk fotoğrafları gönderdi
20 Mayıs 2021 07:10		 Bayraktar Akıncı S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı
19 Mayıs 2021 16:52
ASELSAN'ın mikro insansız hava aracı 'Saka' kanatlandı
18 Mayıs 2021 18:24		 'Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin Steve Jobs'u'
18 Mayıs 2021 16:47
Türkiye, elektrikli araçlar için şarj ekosistemi oluşturuyor
18 Mayıs 2021 10:49		 WhatsApp'ta kayıt tehlikesi
18 Mayıs 2021 07:15
Twitter, aylık 2,99 dolar olacak
18 Mayıs 2021 07:13		 Türk şirketi, mini İHA'lar için yerli mini roket geliştirdi
16 Mayıs 2021 11:20
SONGAR altı bomba birden atacak
16 Mayıs 2021 07:05		 ASELSAN yeni ihracatlar için elini güçlendiriyor
15 Mayıs 2021 21:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:12 - Küresel piyasalar enflasyonist endişelerle dalgalı seyrini sürdürüyor09:10 - FETÖ finansöri İpek ailesine verilen cezalar onandı09:07 - Erdoğan'ın ucuz kredi müjdesi 100 bin kişiye iş olacak08:49 - Kritik direnç kırıldı, altın 6 ayın zirvesinde08:43 - PKK'nın hain saldırıda Kanada izi08:37 - Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
08:12 - Anne, kızını fuhuş bataklığından müşteri gibi ulaşarak kurtardı08:05 - Adalet Bakanlığı önünde 'adalet nöbeti'08:04 - Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam08:02 - Polis baltalı kocayı vurarak etkisiz hale getirdi08:00 - Kuraklık afet ilan edilecek07:54 - DSİ 'sudan ucuz' lafına yasak getirdi
07:52 - Suikast hücresi çökertildi07:38 - Ankara Bala'da tahıl alanlarında yüzde 70 ürün kaybı yaşandı07:34 - ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu07:31 - İzmir'de FETÖ'nün 'gaybubet evleri' operasyonu: 35 gözaltı07:29 - Başkentte çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
07:25 - Serinlemek için girdiği göletten 2 saat sonra cansız bedeni çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
Bakan Soylu, Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
20 Mayıs 2021 tarihli atama kararları R.G.'de yayımlandı. VDK Başkanı değişti
Akaryakıtta 'ÖTV' oranı yeniden belirlendi
Anne, kızını fuhuş bataklığından müşteri gibi ulaşarak kurtardı
2020/1.Dönemi Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçları açıklandı
Kripto para borsalarında Çin ve Elon Musk çöküşü
Kuraklık afet ilan edilecek
TCDD Taşımacılık A.Ş. KDK kararına uyacak
İzmir'de FETÖ'nün 'gaybubet evleri' operasyonu: 35 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bahar candan 1
masumlar apartmanı 2
ginkgo biloba 1
konu ve entryleri derleyip kitap bastırmak 1
dyno testi 1
sol elin kaşınması 1
gel beraber mesut olalım 4
coğrafya 2
fazlalıklardan kurtulmak 3
olur olur bal gibi olur 2
SON İLANLAR
Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli 1 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 personel alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, hibe projesiyle 11 personel alacak
Trabzon Hayrat Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Gülüç Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam