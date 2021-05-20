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Serinlemek için girdiği göletten 2 saat sonra cansız bedeni çıktı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde arkadaşları ile yüzmeye girdiği gölette kaybolan 18 yaşındaki Mehmet Can İnan'ın, 2 saat sonra cansız bedenine AFAD ekiplerince ulaşıldı.
 20 Mayıs 2021 07:25
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Serinlemek için girdiği göletten 2 saat sonra cansız bedeni çıktı

18 yaşındaki Mehmet Can İnan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Mollaköy Göletleri'nin Kumbaşı Mahallesi mevkiinde, arkadaşlarıyla birlikte yüzmeye geldi. Gölette yüzerken gözden kaybolan İnan'ı fark eden yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine kısa süre içinde jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtarma botuyla gölete giren ekipler önce su üstünde arama çalışması yaptı. Bu sırada hazırlanan AFAD'ın dalgıçları gölete dalış yaptı. Gencin yakınları ise bu esnada gözyaşları içerisinde haber bekledi.

Arama çalışmalarında İnan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bu esnada göletin etrafındaki yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı. İnan'ın cenazesi sudan çıkarıldığı sırada sinir krizi geçiren ailesi ve arkadaşları, 'Onu bize gösterin' diye feryat etti. Ambulansa alınan gencin cansız bedeni, morga götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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