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Başkentte çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Çankaya ilçesinde iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan bir kişi yaşamını yitirdi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
|20 Mayıs 2021 07:29
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Alınan bilgiye göre, Cevizlidere Mahallesi 1283. Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu Mehmet Sincar yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ile 112 Acil Servis ekibi geldi.
Yaralı Sincar, ambulansla kaldırıldığı hastanede sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri devam ediyor.
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