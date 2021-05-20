1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sarıyer'de baskın yapılan adresin ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede olması dikkat çekti.
 20 Mayıs 2021 07:34
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Sarıyer, Esenyurt, Maltepe ve Başakşehir'in de bulunduğu 10 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Yapılan istihbari çalışmaların ardından belirlenen 20 adrese saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yapılan operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

SARIYER'DE ABD KONSOLOSLUĞU'NA YAKIN SOKAKTA OPERASYON

Baskın yapılan adreslerden biri ABD'nin Sarıyer'de bulunan Başkonsolosluğu'na yaklaşık 500 metre mesafede bulunan İstinye Mahallesi Eylem Sokak oldu. 4 katlı binanın 4. Katına giren ekipler evde bulunan bir kişiyi gözaltına aldı.

BAŞAKŞEHİR'DE GECEKONDUYA BASKIN

Operasyon yapılan adreslerden biri de Başakşehir'e bağlı Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan bir gecekondu oldu. Yapılan baskında evde bulunan 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ finansöri İpek ailesine verilen cezalar onandı
20 Mayıs 2021 09:10		 PKK'nın hain saldırıda Kanada izi
20 Mayıs 2021 08:43
İzmir'de FETÖ'nün 'gaybubet evleri' operasyonu: 35 gözaltı
20 Mayıs 2021 07:31		 'Türkiye sınırları içinde 260 terörist kaldı'
19 Mayıs 2021 23:01
HDP'li Yorulmaz'ın bilgisayarında çıktı... Talimatı PYD vermiş!
19 Mayıs 2021 21:06		 Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki FETÖ mensubu yakalandı
19 Mayıs 2021 16:49
ByLock kullandıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı
19 Mayıs 2021 16:11		 FETÖ, ABD'de yeni bir lobi firması ile anlaştı
19 Mayıs 2021 14:48
İki ilde 2'si muvazzaf 7 kişiye FETÖ'den gözaltı
19 Mayıs 2021 14:36		 Terör örgütü TKP/ML'nin iki üst düzey sorumlusu yakalandı
19 Mayıs 2021 13:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:12 - Küresel piyasalar enflasyonist endişelerle dalgalı seyrini sürdürüyor09:10 - FETÖ finansöri İpek ailesine verilen cezalar onandı09:07 - Erdoğan'ın ucuz kredi müjdesi 100 bin kişiye iş olacak08:49 - Kritik direnç kırıldı, altın 6 ayın zirvesinde08:43 - PKK'nın hain saldırıda Kanada izi08:37 - Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
08:12 - Anne, kızını fuhuş bataklığından müşteri gibi ulaşarak kurtardı08:05 - Adalet Bakanlığı önünde 'adalet nöbeti'08:04 - Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam08:02 - Polis baltalı kocayı vurarak etkisiz hale getirdi08:00 - Kuraklık afet ilan edilecek07:54 - DSİ 'sudan ucuz' lafına yasak getirdi
07:52 - Suikast hücresi çökertildi07:38 - Ankara Bala'da tahıl alanlarında yüzde 70 ürün kaybı yaşandı07:34 - ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu07:31 - İzmir'de FETÖ'nün 'gaybubet evleri' operasyonu: 35 gözaltı07:29 - Başkentte çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
07:25 - Serinlemek için girdiği göletten 2 saat sonra cansız bedeni çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
Bakan Soylu, Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
20 Mayıs 2021 tarihli atama kararları R.G.'de yayımlandı. VDK Başkanı değişti
Akaryakıtta 'ÖTV' oranı yeniden belirlendi
Anne, kızını fuhuş bataklığından müşteri gibi ulaşarak kurtardı
2020/1.Dönemi Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçları açıklandı
Kripto para borsalarında Çin ve Elon Musk çöküşü
Kuraklık afet ilan edilecek
TCDD Taşımacılık A.Ş. KDK kararına uyacak
İzmir'de FETÖ'nün 'gaybubet evleri' operasyonu: 35 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
coğrafya 2
konu ve entryleri derleyip kitap bastırmak 1
dibe vurmak 2
sözlükte tek başına kalmak 2
koniçiva 1
her şeyi dert etme hastalığı 4
vahşet 1
paleontoloji 1
kan şekerinin düşmesi 3
sözlüğün enleri 4
SON İLANLAR
Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli 1 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 personel alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, hibe projesiyle 11 personel alacak
Trabzon Hayrat Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Gülüç Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam