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Ankara Bala'da tahıl alanlarında yüzde 70 ürün kaybı yaşandı

Ankara Bala'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, bölgede kuraklıktan kaynaklı yüzde 70 ürün kaybı yaşandığı belirtildi.
 20 Mayıs 2021 07:38
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Ankara Bala'da tahıl alanlarında yüzde 70 ürün kaybı yaşandı

Bala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan kuraklık tespit çalışmasında, 5 binin üzerindeki çiftçi tarafından ekim yapılan 900 bin dekar alandan yüzde 70'inin tarımsal kuraklıktan etkilendiği açıklandı.

Kuraklıktan kaynaklanan ürün kaybı olan bazı tarların sürülmeye bazılarında ise hayvanları otlatmaya başlandığı aktarıldı. Raporda, ilçede ekili alanların yüzde 70 oranındaki kısmının kuraklığa teslim olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz yıl ayçekirdeği, kimyon, nohut, aspir gibi ürünlerin ekildiği yere ikinci ürün olarak arpa, buğday ekimi yapıldığı ve bu yerlerde kuraklığa bağlı olarak ürün kaybının yüzde 75-80 oranında olduğu belirtildi.
DHA
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