Suikast hücresi çökertildi

Milliyet'ten FERİT ZENGİN'in haberine göre: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şube ekiplerince önceki gece yarısı Maltepe, Kartal, Ümraniye, Ataşehir, Bahçelievler ve Pendik ilçelerinde sekiz adrese düzenlenen operasyonun süreci geçtiğimiz ocak ayında Esenyurt'ta yakalanan örgütün sözde Türkiye sorumlusunun cep telefonundan ve dijital verilerinden deşifre edilen bilgilerle başladı. 1979 yılında Diyarbakır'da Vahdettin Ayık'ın öldürülmesi olayından tutuklanıp 1982 yılında Elazığ Cezaevi'nden örgüt üyeleri ile birlikte firar eden "Kemal" kod adlı Nihat Konak, 1999 yılında Çankırı Valisi Ayhan Çevik'e düzenlenen bombalı saldırının faillerinden... Cezaevinden çıktıktan sonra örgütün dağ kadrosunu ayağa kaldırmak için kırsala terörist kazandırma faaliyetlerinde bulunduğu ve 2016 yılında örgütün sözde Türkiye sorumluluğuna getirildiği belirlenen Konak'ın yakalandığı adreste ele geçirilen örgütsel doküman, dijital veri ve özel cep telefonunun incelenmesi sonrasında örgütün sansasyonel saldırılar yapma aşamasında olduğu tespit edildi. Örgütün Suriye'den İstanbul'a suikast ve uzun namlulu silahlar getirdiği belirlendi. Devlet büyüklerine ve güvenlik güçlerine suikast ve silahlı saldırı yapacağı belirlenen örgütün saldırılarda yer alacak mensupları ile silahların saklandığı örgüt hücre evlerinin de tespit edilmesinin ardından önceki gece 04.00'te harekete geçildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve TEM ekipleri Maltepe, Kartal, Bahçelievler, Ümraniye, Pendik ve Ataşehir'de sekiz adrese operasyon düzenledi. Geniş güvenlik önlemleri arasında düzenlenen baskınlarda kimlikleri belirlenen sekiz şüpheliden yedisi gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerde yapılan aramalarda, suikast ve silahlı saldırılarda kullanmak üzere zulalanmış yedi adet AK 47 (Kalaşnikof) tipi uzun namlulu silah ile 18 adet AK 47 şarjörü, bir D'armes de querre Herstal marka keskin nişancı tüfeği, bir keskin nişancı dürbünü, bir telsiz ele geçirildi.

İllegal alan sorumluları da var

Gözaltına alınan yedi şüpheliden Arzu Özdemir'in illegal alan sorumlusu, Ünal Yiğit'in silahlı alan sorumlusu olduğu belirtilirken, Erdem Aydıner'in keskin nişancı olduğu öğrenildi. Ulaş Bakır, Samet Karaca, Celal Koç ve Bedirhan Özcan'ın ise karakollara ve polis mobilize ekiplerine düzenlenecek silahlı saldırılarda görevlendirildikleri öğrenildi. Sekizinci şüpheli İsmail Tepeli'nin ise arandığı öğrenildi.