Milliyet'ten ÇİĞDEM YILMAZ'ın haberine göre: Ankara'da yaşayan 19 yaşındaki profesyonel bisiklet sürücüsü Umut Gündüz, 15 Temmuz 2020 arkadan bir aracın kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gündüz'e çarpan Çağdaş Şenyüz ise kazadan sonra olay yerinden kaçtı. Çarpma nedeniyle plakası yola düştüğü için yakalanan Şenyüz'ün 1.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Şenyüz ifadesinde, karanlık ve ışıksız bölgede giderken pat diye ses duyduğunu ve camının kırıldığını, bisikleti ve bisiklete ait ışıklandırmayı görmediğini iddia etti. Bilirkişi raporunda ise Şenyüz'ün görüş, hava, yol ve trafik şartına uymadığı, bisikletli ile arasına mesafe bırakmadığı belirlenerek, 'asli kusurlu' olduğu belirlendi.

Ancak Şenyüz bu tespitlere rağmen 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu.

Şenyüz'ün tahliyesine tepki gösteren Gündüz'ün acılı ailesi ise, olayın bir kaza olmadığını cinayet olduğunu öne sürerek yargılanmanın 'kasten adam öldürmekten' yapılmasını istiyor. 10 aydır seslerini duyurmaya çalıştığını söyleyen baba Gündüz, Adalet Bakanlığı önünde adalet nöbeti başlattıklarını söyledi.

'258 kişi ölmüş'

Baba Gündüz şunları aktardı:

"Aile avukatımız, Türkiye'ye şartlarında bu olayın trafik kazası olarak değerlendirileceğini, alabileceği en yüksek cezanın 9 yıl olduğunu ancak bu cezanın da şimdiye kadar kimseye verilmediğini söyledi. Bunun üzerine biz 22 Temmuz'da 'Umut'a ses ol' diye bir kampanya başlattık ve kampanya döneminde öğrendik ki; 258 bisikletli daha bu şekilde ölmüş. Ölümlerine sebep olan sürücüler de çok komik cezalar almış ve serbest bırakılmış."

Sadece 4 ay tutuklu kaldı

Baba Gündüz "Oğlumun ölümüne neden olan bu adam sadece 4 ay tutuklu kaldı. İddianamesi henüz hazırlanmamışken bu adam tahliye oldu ve normal yaşamına devam ediyor. Bu durum bizi yeniden yaktı. Tahliye edilmesine itiraz ettik ancak itirazımız kabul edilmedi. Oğlum henüz 19 yaşındaydı 26 Haziran'da üniversite sınavına girmişti. Hayalleri vardı ve bu şahıs hem oğlumun hayatını hem de hayallerini çaldı. 19 yaşındaki bir insana arkadan çarpıyorsun, alkollüsün, aşırı hızlısın ve suçun karşılığı 4 ay hapis. Bu kabul edilebilir bir şey değil" dedi.