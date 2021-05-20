Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de toplanacak. Sonrasında saat 19:00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak
|20 Mayıs 2021 08:37
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kuraklık afet ilan edilecek
20 Mayıs 2021 08:00
|DSİ 'sudan ucuz' lafına yasak getirdi
20 Mayıs 2021 07:54
|TCDD Taşımacılık A.Ş. KDK kararına uyacak
20 Mayıs 2021 00:08
|Bugün 181 binden fazla doz aşı yapıldı
19 Mayıs 2021 19:47
|Bakan Pakdemirli: OGM'ye 2000 geçici işçi alacağız
19 Mayıs 2021 14:11
|Emniyet, 200 Gemi Adamı alacak
19 Mayıs 2021 12:53
|Aile Bakanlığı çocukların hayallerini 'Benim Dünyam' ismiyle kitaplaştırdı
19 Mayıs 2021 11:13
|Valilik: Valilik olarak Cumhuriyet Savcısı hakkında inceleme başlatmadık
19 Mayıs 2021 10:43
|Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Atama Sonuçları Açıklandı
19 Mayıs 2021 10:10
|Adalet Bakanlığı 'Mağdura Yaklaşım Kılavuzu' yayımladı
18 Mayıs 2021 23:07