1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kritik direnç kırıldı, altın 6 ayın zirvesinde

Haftaya 1842 dolar seviyesinden başlayan ons altın 1890 dolar seviyesine kadar yükseldi. Gram altın da 6 ayın zirvesine ulaştı ve 510 lirayı geçti. Fed toplantı tutanaklarında önümüzdeki toplantılarda tahvil alımlarının azaltılma sürecinin planlanmaya başlanması gerektiğine değinildi. Bu durum da küresel piyasalarda tedirginlik yarattı.
 20 Mayıs 2021 08:49
+Aa- Yazdır
Kritik direnç kırıldı, altın 6 ayın zirvesinde

Hürriyet Ekonomi'nin haberine göre: Küresel piyasalarda ons altın fiyatları yükselişe geçti. Hafta başından bu yana yükseliş trendinde olan ons altın 1842 dolardan 1890 dolara kadar yükseldi. Kısa sürede yüzde 3'e yakın yükselen ons altına paralel olarak gram altın tarafında da yükseliş yaşandı. Gram altın geçtiğimiz gün 510 lira seviyesine yükselerek 6 ayın zirvesine ulaşmış oldu.

KRİTİK DİRENÇ AŞILDI

Analistler tarafından 1875 dolar direnci ön plana çıkarılmıştı ve dün itibariyle bu seviye de aşılmış oldu. Altın analistleri, altın destekli borsa yatırım fonlarının toparlanmaya başlamalarının yukarı harekette etkili olduğunu belirtirken küresel piyasalarda dolar kurundaki gerilemenin de altın fiyatlarını tırmandırdığını açıklıyorlar.

FED TUTANAKLARI PİYASALARI RAHATSIZ ETTİ

Son Fed toplantısının tutanaklarının yön verdiği işlem gününde Avrupa 10 yıllıkları sakin seyrederken ABD 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 5 puan yükselerek 1.69 seviyelerine ulaştı. Tutanaklarda bazı üyelerin önümüzdeki toplantılarda tahvil alımlarının azaltılma sürecinin planlanmaya başlanması gerektiğini açıklaması piyasaları rahatsız etti.

GRAM ALTIN 500 LİRAYI AŞTI

Döviz kurlarındaki volatilitenin de etkisiyle birlikte gram altın fiyatları yükseliş gösteriyor. Gram altın hafta başından bu yana yüzde 3'ü aşkın değer kazandı.

200 GÜNLÜK ORTALAMA ÖNEMLİ

1890 dolar seviyelerine kadar yükselen değerli metal işlem gününü hafif kayıpla 1865 dolar seviyelerinden sonlandırırken 1860 ve 1845 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalama takip edilecek destek noktaları konumunda bulunuyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Binance'ten Ethereum işlemlerine ilişkin açıklama
19 Mayıs 2021 23:18		 Bitcoin 38 bin dolara geriledi!
19 Mayıs 2021 09:11
Borsa günü yükselişle tamamladı
18 Mayıs 2021 18:44		 Altının yükselişi devam ediyor: 500 TL'yi geçti
18 Mayıs 2021 17:55
Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
18 Mayıs 2021 17:53		 Beşiktaş borsa liginde de şampiyon
17 Mayıs 2021 23:26
Borsa günü yükselişle tamamladı
17 Mayıs 2021 18:20		 Tunç Şatıroğlu: Altın rekora koşuyor
17 Mayıs 2021 17:37
Altın yükselişini sürdürdü: Gramı 497 TL
17 Mayıs 2021 17:28		 Dolar günü 8,34 TL'den tamamladı
17 Mayıs 2021 17:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:12 - Küresel piyasalar enflasyonist endişelerle dalgalı seyrini sürdürüyor09:10 - FETÖ finansöri İpek ailesine verilen cezalar onandı09:07 - Erdoğan'ın ucuz kredi müjdesi 100 bin kişiye iş olacak08:49 - Kritik direnç kırıldı, altın 6 ayın zirvesinde08:43 - PKK'nın hain saldırıda Kanada izi08:37 - Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
08:12 - Anne, kızını fuhuş bataklığından müşteri gibi ulaşarak kurtardı08:05 - Adalet Bakanlığı önünde 'adalet nöbeti'08:04 - Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam08:02 - Polis baltalı kocayı vurarak etkisiz hale getirdi08:00 - Kuraklık afet ilan edilecek07:54 - DSİ 'sudan ucuz' lafına yasak getirdi
07:52 - Suikast hücresi çökertildi07:38 - Ankara Bala'da tahıl alanlarında yüzde 70 ürün kaybı yaşandı07:34 - ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu07:31 - İzmir'de FETÖ'nün 'gaybubet evleri' operasyonu: 35 gözaltı07:29 - Başkentte çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
07:25 - Serinlemek için girdiği göletten 2 saat sonra cansız bedeni çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
Bakan Soylu, Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
20 Mayıs 2021 tarihli atama kararları R.G.'de yayımlandı. VDK Başkanı değişti
Akaryakıtta 'ÖTV' oranı yeniden belirlendi
Anne, kızını fuhuş bataklığından müşteri gibi ulaşarak kurtardı
2020/1.Dönemi Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçları açıklandı
Kripto para borsalarında Çin ve Elon Musk çöküşü
Kuraklık afet ilan edilecek
TCDD Taşımacılık A.Ş. KDK kararına uyacak
İzmir'de FETÖ'nün 'gaybubet evleri' operasyonu: 35 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben geldim cümlesi 3
zoru sevmek 4
konuştukça batmak 2
zayiat 3
bitki 2
Koşun millet başlık açtım 2
kuzu gibi 1
koniçiva 1
yaşamak için söylenebilecek nedenler 2
yıldırım 1
SON İLANLAR
Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli 1 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 personel alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, hibe projesiyle 11 personel alacak
Trabzon Hayrat Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Gülüç Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam