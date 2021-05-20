1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ finansöri İpek ailesine verilen cezalar onandı

FETÖ'nün finansörü Koza-İpek Holding'in sahiplerinin cezaları istinaf mahkemesinde onandı. Cafer Tekin İpek'e 79 yıl 8 ay 21 gün, Melek İpek'e 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi
 20 Mayıs 2021 09:10
+Aa- Yazdır
FETÖ finansöri İpek ailesine verilen cezalar onandı

FETÖ'nün bir numaralı finansörü olan yöneticilerinin de aralarında bulunduğu dosya, istinaf mahkemesinde onaylandı. Mahkemenin Cafer Tekin İpek'e verdiği 79 yıl 8 ay 21 gün hapis cezası ile annesi Melek İpek'e verilen 11 yıl 8 ay ile 104 bin lira para cezası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından onandı.

FETÖ'nün en önemli finansörü Koza-İpek Holding'e yönelik soruşturma kapsamında aralarında Çatı Davası'nın firari sanığı Akın İpek ile kardeşi Cafer Tekin İpek ve anneleri Melek İpek'in de bulunduğu 20 sanık yargılandıkları Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve güveni kötüye kullanmak' suçlarından hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cafer Tekin İpek'e FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay, Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve 22 ayrı Vergi Kanunu'na muhalefet suçlarından ise 68 yıl 5 ay 21 gün olmak üzere toplamda 79 yıl 8 ay 21 gün hapis cezası ile 250 bin lira para cezası verilmişti.

Anne Melek İpek ise FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay, SPK'ya muhalefet suçundan ise 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 11 yıl 8 ay hapis ile 104 bin lira para cezası almıştı. Koza İpek Holding'e yönelik 2015 yılının Eylül ayında başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve yurtdışına kaçan firari sanık Akın İpek'in dosyası ayrıldı.

CAFER TEKİN İPEK'E 79 YIL 8 AY 21 GÜN HAPİS

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Akın İpek, Tekin İpek ve anneleri Melek İpek'in de bulunduğu 20 sanıklı davada çeşitli suçlardan hapis cezası verilmesi hükmüne yapılan itirazın ardından dosya, Ankara Bölge Adliyesi 4. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Daire inceledikten sonra Cafer Tekin İpek'in FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay, SPK ve 22 ayrı Vergi Kanunu'na muhalefet suçlarından ise 68 yıl 5 ay 21 gün olmak üzere toplamda 79 yıl 8 ay 21 gün hapis cezası ile 250 bin lira para cezası onandı.

Anne Melek İpek'in FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay, SPK'ya muhalefet suçundan ise 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 11 yıl 8 ay hapis cezası ile 104 bin lira para cezasını da istinaf mahkemesi onadı. Tutuklu sanıklar Harun Ekinci ile Şaban Yörüklü ve tutuksuz sanık Ali Serdar Hasırcıoğlu'nun 'FETÖ üyesi olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezası da onandı.

Dilhan Dumanoğlu

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
PKK'nın hain saldırıda Kanada izi
20 Mayıs 2021 08:43		 ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu
20 Mayıs 2021 07:34
İzmir'de FETÖ'nün 'gaybubet evleri' operasyonu: 35 gözaltı
20 Mayıs 2021 07:31		 'Türkiye sınırları içinde 260 terörist kaldı'
19 Mayıs 2021 23:01
HDP'li Yorulmaz'ın bilgisayarında çıktı... Talimatı PYD vermiş!
19 Mayıs 2021 21:06		 Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki FETÖ mensubu yakalandı
19 Mayıs 2021 16:49
ByLock kullandıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı
19 Mayıs 2021 16:11		 FETÖ, ABD'de yeni bir lobi firması ile anlaştı
19 Mayıs 2021 14:48
İki ilde 2'si muvazzaf 7 kişiye FETÖ'den gözaltı
19 Mayıs 2021 14:36		 Terör örgütü TKP/ML'nin iki üst düzey sorumlusu yakalandı
19 Mayıs 2021 13:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:12 - Küresel piyasalar enflasyonist endişelerle dalgalı seyrini sürdürüyor09:10 - FETÖ finansöri İpek ailesine verilen cezalar onandı09:07 - Erdoğan'ın ucuz kredi müjdesi 100 bin kişiye iş olacak08:49 - Kritik direnç kırıldı, altın 6 ayın zirvesinde08:43 - PKK'nın hain saldırıda Kanada izi08:37 - Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
08:12 - Anne, kızını fuhuş bataklığından müşteri gibi ulaşarak kurtardı08:05 - Adalet Bakanlığı önünde 'adalet nöbeti'08:04 - Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam08:02 - Polis baltalı kocayı vurarak etkisiz hale getirdi08:00 - Kuraklık afet ilan edilecek07:54 - DSİ 'sudan ucuz' lafına yasak getirdi
07:52 - Suikast hücresi çökertildi07:38 - Ankara Bala'da tahıl alanlarında yüzde 70 ürün kaybı yaşandı07:34 - ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu07:31 - İzmir'de FETÖ'nün 'gaybubet evleri' operasyonu: 35 gözaltı07:29 - Başkentte çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
07:25 - Serinlemek için girdiği göletten 2 saat sonra cansız bedeni çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
Bakan Soylu, Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
20 Mayıs 2021 tarihli atama kararları R.G.'de yayımlandı. VDK Başkanı değişti
Akaryakıtta 'ÖTV' oranı yeniden belirlendi
Anne, kızını fuhuş bataklığından müşteri gibi ulaşarak kurtardı
2020/1.Dönemi Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçları açıklandı
Kripto para borsalarında Çin ve Elon Musk çöküşü
Kuraklık afet ilan edilecek
TCDD Taşımacılık A.Ş. KDK kararına uyacak
İzmir'de FETÖ'nün 'gaybubet evleri' operasyonu: 35 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çevrimiçi yazar sayısı 3
fosil 1
satın alma sahiplen 2
gel beraber mesut olalım 4
olur olur bal gibi olur 2
ben geldim cümlesi 3
2.5 tl olan tavuk dürüm 1
vahşet 1
sakız kabağı 1
umrumuzda olmayanlar 2
SON İLANLAR
Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli 1 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 personel alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, hibe projesiyle 11 personel alacak
Trabzon Hayrat Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Gülüç Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam