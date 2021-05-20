1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Küresel piyasalar enflasyonist endişelerle dalgalı seyrini sürdürüyor

Küresel piyasalarda, dün ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında varlık alımlarının azaltılmasına yönelik tartışmalara başlanabileceği sinyali ve kripto para piyasalarındaki hareketliliğin risk iştahını azaltmasıyla negatif bir seyir izlenirken, yeni günün de karışık seyirle başladığı görülüyor.
 20 Mayıs 2021 09:12
+Aa- Yazdır
Küresel piyasalar enflasyonist endişelerle dalgalı seyrini sürdürüyor

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27-28 Nisan'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları, bazı yetkililerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu ortaya koydu.

Ekonominin, Banka'nın maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine doğru kayda değer ilerlemesinin muhtemelen biraz zaman alacağına işaret edilen tutanaklarda, "Bazı katılımcılar, eğer ekonomi Komite'nin hedefleri doğrultusunda hızlı ilerleme kaydetmeye devam ederse gelecek toplantılarda bir noktada varlık alımlarının hızını ayarlamaya yönelik bir planı tartışmaya başlamanın uygun olabileceğini belirtti." denildi.

Analistler, ABD'de şaşırtıcı istihdam ve enflasyon verilerinin ardından ekonominin gidişatına ilişkin tablonun daha fazla bulanıklaştığını, bu durumun gittikçe zorlaşan Fed'in piyasa yönlendirmesine ihtiyacı artırdığını belirterek, Banka'nın varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin tartışmaların sonbaharda başlayabileceği beklentilerinin, tutanakların ardından öne çekildiğini söyledi.

Bu yıl varlık alımları azaltımına gidilmesi durumunda faiz artırımlarının gelecek yıl itibarıyla konuşulabileceğine işaret eden ekonomistler, bu durumun enflasyonist endişelerle bir süredir negatif seyreden piyasalardaki volatiliteyi artırdığını kaydetti.

Öte yandan, Çin'in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasının ardından dün kripto para piyasasında da sert düşüşler yaşandı. Bitcoin'in fiyatı, bir günde yüzde 30'dan fazla düşerek 28 Ocak'tan bu yana ilk kez 30.000 bin dolar sınırına yaklaştı. Bir diğer kripto para birimi Ethereum ise dün gün içinde yüzde 45 değer kaybıyla 1.900 dolar seviyelerine geriledi. Gün sonunda gelen tepki alımlarıyla kayıpların bir kısmı telafi edilse de Bitcoin'de yüzde 11,4 ve Ethereum'da yüzde 26,2 fiyat düşüşü yaşandı.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,03'lük sınırlı düşüş kaydederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,29 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,48 geriledi. Toplantı tutanaklarının ardından yükselişe geçen ABD 10 yıllık tahvil faizleri, bugün yüzde 1,68 seviyesini test etti. Dün günü yüzde 0,4 artışla 90,2'den tamamlayan dolar endeksi ise bugün yüzde 0,1 düşüşle 90,1 düzeyinde bulunuyor. ABD endeks vadelilerinin ise yeni güne yataya yakın bir seyirle başlaması dikkati çekiyor.

Avrupa tarafında da pay piyasalarında dün düşüşlerin hakim olduğu görülürken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,19, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,77 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,43 geriledi. Avro/dolar paritesi dün 4,5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 1,22 seviyelerinde yatay hareket ediyor. Endeks vadelilerinin ise güne pozitif başlangıç yaptığı görülüyor.

Asya pay piyasalarında dünkü karışık seyrin bugün devam ettiği görülürken, Japonya'da beklentilerin üzerinde gelen ihracat verileri sonrası Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,4 artışla seyrediyor. Çin Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmemesinin ardından Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

Petrol piyasasında dün Hindistan başta olmak üzere Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve Fed'in olası para politikası normalleşmesinin ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği endişeleri fiyatlarda satış baskısı yarattı. Brent petrolün varil fiyatı, 3 haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından dün günü yüzde 2,5 düşüşle 66,5 dolardan tamamlarken, bugün 66,8 seviyelerinde bulunuyor.

Altının onsu ise dün riskli varlıklardan kaçan yatırımcıların talebiyle 1.890 dolara kadar yükselse de Fed tutanaklarının ardından kazançlarını geri verirken, bugün de 1.873 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yurt içinde dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla işleme kapalı olan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, salı gününü yüzde 0,37 artışla 1.459,57 puandan tamamladı. Dolar/TL ise uluslararası piyasalarda dün 8,35-8,44 bandında hareket etmesinin ardından bugün 8,37 dolaylarında seyrediyor.

Analistler, Fed'in para politikası sıkılaştırmasına ilişkin zamanlama yönlendirmelerinin bundan sonraki süreçte piyasaların odağında bulunacağını belirterek, veri tarafında ise yurt içinde, uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistikleri, ABD'de, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi'nin öne çıktığını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu aktaran analistler, 1.440 ve 1.390 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı yurt dışı ÜFE

10.00 Türkiye, ocak-mart dönemi uluslararası yatırım pozisyonu

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, mayıs ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi

15.30 ABD, nisan ayı Öncü Göstergeler Endeksi
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kripto para borsalarında Çin ve Elon Musk çöküşü
20 Mayıs 2021 06:55		 Akaryakıtta 'ÖTV' oranı yeniden belirlendi
20 Mayıs 2021 03:55
Türk savunma sanayinin yıldızı parlıyor, daha da parlayacak
19 Mayıs 2021 23:28		 Binance'ten Ethereum işlemlerine ilişkin açıklama
19 Mayıs 2021 23:18
Genç yatırımcılar hisse senedini tercih etti
19 Mayıs 2021 22:56		 Çin'in yasak kararı kripto para birimlerine değer kaybettirdi
19 Mayıs 2021 21:44
Varank: Dünya oyun pazarında 18'inci sırada yer alıyoruz
19 Mayıs 2021 12:00		 Elektrik tüketimi 'tam kapanmada' yüzde 12,2 arttı
19 Mayıs 2021 11:29
Çevre Bakanı Kurum: Türkiye hiçbir zaman çöp ithalatı yapmamıştır
19 Mayıs 2021 11:26		 Hükümetin destek paketinden seyyar satıcı da yararlanacak
19 Mayıs 2021 09:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:12 - HSK seçiminde uzlaşı sağlandı11:04 - Meslek liselerinden ekonomiye 4 ayda 135 milyon lira katkı11:04 - Eski İlçe Başkan Yardımcısına cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis11:03 - Doç.Dr. Savaşçı: O tarihte maske zorunluluğu kalkabilir11:00 - Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı10:59 - Diz ve eklem ağrılarına, PRP yöntemi uygulanıyor
10:58 - Mersin'de trenin çarptığı kadın yaşamını yitirdi10:44 - Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu10:33 - Bakan Karaismailoğlu'ndan fiyat artışı açıklaması: Zam değil güncelleme10:30 - DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli sınır dışı edilecek10:28 - Türkiye, 519 mavi bayraklı plajıyla dünya 3'üncüsü oldu10:17 - Avukat FETÖ borsası organizatörü çıktı
10:15 - BM: Gazze'ye saldırı sonucu 75 bin Filistinli yerinden edildi10:10 - Borsa güne düşüşle başladı10:09 - Kuzey Marmara Otoyolu Habipler-Hasdal kesimi 22 Mayıs'ta açılıyor10:05 - Hizmetine ihtiyaç kalmayan sözleşmelinin görevine son verilebilir mi?10:01 - Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı THY, gökyüzünde 88. yaşını kutluyor
10:00 - Bodo hediye kartı ile mesafeleri aşın! En güzel hediye fikirleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
Bakan Soylu, Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
20 Mayıs 2021 tarihli atama kararları R.G.'de yayımlandı. VDK Başkanı değişti
Anne, kızını fuhuş bataklığından müşteri gibi ulaşarak kurtardı
Akaryakıtta 'ÖTV' oranı yeniden belirlendi
Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor
Kripto para borsalarında Çin ve Elon Musk çöküşü
2020/1.Dönemi Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçları açıklandı
Kuraklık afet ilan edilecek
FETÖ finansöri İpek ailesine verilen cezalar onandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yıldırım 1
seyrüsefer 1
reklamlarda kanalı geçmek 2
kafasına saksı düşmek 1
koniçiva 1
sakız kabağı 1
dijital saadet zinciri 2
gölgede bırakmak 1
masumlar apartmanı 2
kan şekerinin düşmesi 3
SON İLANLAR
Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli 1 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 personel alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, hibe projesiyle 11 personel alacak
Trabzon Hayrat Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Gülüç Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam