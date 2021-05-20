HSK seçiminde uzlaşı sağlandı
|20 Mayıs 2021 11:12
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HSK seçimi için uzlaşma sağlandı. HSK seçimlerinde 7 üyenin 4'ü Cumhur İttifakı'ndan, 3'ü Millet İttifakı'ndan seçilecek.
KONUYA İLİŞKİN MİLLİYET GAZETESNİDE YER ALAN KULİS HABERİ
7 üyelik için 3'er adayın belirleneceği Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplantısı bugün yapılacak. Toplantı öncesinde seçim için gerekli oy çoğunluğunu sağlayamayan iktidar ve muhalefet arasındaki uzlaşı arayışları sürüyor. Kulislere göre, iktidar 7 üyelikten 2'sini önerdi, muhalefetse 3 üyelikte ısrarcı.
UZLAŞILAMAZSA KURA ÇEKİLECEK
Hürriyet'in haberine göre: Genel Kurul'a gönderilecek isimlerin belirleneceği toplantıda ilk oylamada adayların üçte iki, ikinci oylamada ise üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu aranacak. Son oylamada en çok oyu alan iki aday arasında kura çekilecek. İktidar ve muhalefetin gerekli çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle, son anda bir uzlaşıya varılmazsa iş kuraya kalacak. Kura yöntemi ise bugün yapılacak usul tartışması sonucunda belirlenecek. Komisyon kaynakları Hürriyet'e, "Uzlaşıya varılamaması halinde iş hem Komisyon hem de Genel Kurul aşamasında kuraya kalacak. Burada da sorun, kuranın hangi tarafın adayları arasında yapılacağı konusunda çıkacak. Bu da, usul tartışmasında belirlenecek kura yöntemiyle çözülecek" dediler.
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