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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 20 Mayıs 2021 09:49
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,35908,3600
Avro10,199010,2000
Sterlin11,770011,8200
ANKARA
ABD Doları8,33008,3900
Avro10,160010,2300
Sterlin11,720011,9200
Anadolu Ajansı
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