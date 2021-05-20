PKK'lı terörist mağarada 3 örgüt üyesini infaz etmiş
|20 Mayıs 2021 09:59
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca 14 Nisan'da teröristlere yönelik, Jandarma İnsansız Keşif Uçağı (İKU) ve SİHA destekli JÖH ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde 1 milyon lira ödülle "Turuncu" kategoride aranan Dara Zagros kod adlı Abdulsittar Özer ile birlikte 1 PKK üyesi etkisiz hale getirildi.
Özer'in öldürülmesiyle birlikte örgüt içindeki kanlı infaz da deşifre oldu. Özer'in, Lice'de kış aylarını geçirmek üzere girdikleri sığınakta sevgilisi Hacer Sucin hariç, Muhammed Şirin Demir, Jiyan Gülten ve Mesut Yıldırım'ı infaz eden Taner Kaya'yı sorgulamak amacıyla bölgeye geldiği belirlendi.
PKK'nın sözde Kendal sorumlusu olan Özer'in mağarada 3 örgüt üyesini infaz eden Taner Kaya'yı da sorgulayıp infaz ettiği belirlendi.
Mağarada terör örgütü üyeleri tarafından infaz edilen Muhammed Şirin Demir'in Batman'da 3 yıl önce 16 yaşındayken PKK tarafından dağa götürülen çocuklardan olduğu ortaya çıktı. Kaçırıldığı dönem Batman'da Sosyal Bilimler Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Demir'in kanser hastası annesi Süheyla Demir, oğlunun "İftar yemeği için arkadaşıma gidiyorum" diyerek evden çıktığını, bir daha da geri dönmediğini söylemişti.
Acılı anne "Arkadaşıyla birlikte kayboldu. Kaçırıldı mı? Kaçtı mı? Yaşıyor mu? Aklım, her saniye onda. Kendi hastalığımı, acılarımı unuttum. Yüreğim yanıyor. Ölmeden önce yüzünü göreyim" demişti.
Demir'in ailesinin, PKK tarafından kaçırıldığı ortaya çıkan çocuklarını geri getirmek üzere birçok kez girişimde bulunduğu ancak eli kanlı PKK terör örgütünün baskı ve tehditleri nedeniyle çocuklarına ulaşamamıştı. Ailenin örgüt içindeki infaz sonrasında çocuklarının cenazesine dahi ulaşamadığı belirlendi.
Halit Turan
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