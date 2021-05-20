Bodo hediye kartı ile mesafeleri aşın! En güzel hediye fikirleri

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Hediye seçimleri konusunda hayatımızı çok daha kolay hale getiren büyük bir buluş, hediye kartı. Hediyeler, insanlık tarihinin bilinen dönemlerinden beri her zaman var oldu ve var olacaktır da. Çünkü nasıl kendimizi ve duygularımızı ifade etmek için konuşuyor, bazen şarkılar söylüyor, bazen yazılar yazıp resimler çiziyoruz bunlar kadar en genel olan ifade tavırlarımızdan bir diğeri de hediyeleşmektir. Düşünün, yeni doğan minicik bir bebeği bile hediyelerle karşılıyoruz. Hediyeler alıp vermek harika evet. Ancak konu istediğimiz o mükemmel hediyeyi bulmaya geldiğinde durumlar bazen karmaşık bir hal alabilir. İstediğiniz o hediyeyi belirleyemedi iseniz tek yapmanız gereken, modern yaşamın bize bahşettiği hediye kartını kullanmak. Armağan aramak için vaktiniz olmayabilir, müsait olmayabilirsiniz, hediye edeceğiniz kişinin seçmesini daha uygun bulabilirsiniz. Bunlar gayet doğal durumlardır ve hediye kartı da nazik sunumu ile oldukça kabul edilen ve sevilen bir sunumdur. Bodo.com dan da sevdiklerinize aldığınız her bir deneyimi bu kartlarla sunabilirsiniz.

Hediye kartı nasıl alınır?

Hediye kartları işlev ve kullanım açısından bir kredi kartına benzer ancak almak kredi kartları gibi haftalar sürmez elbette. Bu kartlar, içerdiği miktar kadar harcama yapıldıktan sonra tekrar kullanılamaz. Size özel oluşturulur ancak sadece ödeme amaçlı kullanıldığı için basit bir işlemle yapılır. Hediye kartlarını almak için bu hizmeti sağlayan kurumları gözden geçirin. Mağazadan almak istiyorsanız direk olarak kasaya gidip kartı talep edebilir, size sunulan minimum ve maksimum tutar aralığında para yükleyerek kartınızı satın alabilirsiniz. Bodo.com da satın alacağınız her bir deneyim için size bir hediye kartı verilecektir. Bodo'nun benzersiz deneyimlerinin yer aldığı kategorileri inceledikten sonra 1 ila 5 arası deneyim seçimi yapın ardından ödeme işlemlerinde aralarında en yüksek fiyata sahip deneyimin ücretini ödediğinizde hediye kartınıza bu miktar eklenecektir. Hediye kutusu içerisinde size gelen hediye kartınızı kullanmak için bodo.com adresinden kolayca aktive edebilirsiniz.

Hediye kartı nasıl kullanılır?

Kartların kullanımı da almak kadar basit. Kartı verdiğiniz kişi kartı yalnızca firmanın belirlediği kurumlarda kullanabilir. Alışverişini yapmaya gittiğinde içerdiği miktarla uyuşan bir veya birkaç ürün alıp kasada bu kartıyla ödemesini gerçekleştirebilir. Ayrıca kartlarınızı yalnızca tek seferlik alışverişte kullanma zorunluluğunuz yok. İsterseniz, miktar yettiği sürece size verilen süre içerisinde iki veya birkaç farklı alışveriş yapabilirsiniz. Bodo dan size verilen hediye kartlarını kullanmak için size verilen süre tam 9 aydır. Yani size kış ayında armağan edilen, "Özel Yelkenli Yat Gezisi" hediyesini dilerseniz yaz aylarında kullanabilirsiniz. Üstelik kullanımı da oldukça basit kart size geldikten sonra bodo.com dan aktive ettikten sonra kullanıma hazır hale gelecek. Deneyiminizi gerçekleştireceğiniz mekanda ödemenizi bu kartla gerçekleştireceksiniz. Bodo'dan size gelen kartın içerdiği miktardan daha düşük ücrette bir deneyim seçtiyseniz kalan miktarla da ikinci bir deneyim alabilirsiniz. Bodo ile hayatınızı kolaylaştıran!