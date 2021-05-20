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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 azalışla 1.450,52 puandan başladı.
 20 Mayıs 2021 10:10
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Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,06 puan ve yüzde 0,62 değer kaybederek 1.450,52 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,33 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,72 ile ticaret oldu.

Yurt içinde dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla işleme kapalı olan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, salı gününü yüzde 0,37 artışla 1.459,57 puandan tamamladı.

Analistler, dün ABD'de yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27-28 Nisan'daki toplantısına ilişkin tutanakların, bazı üyelerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu ortaya koymasının ardından piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini ve bu durumun Fed'in piyasa yönlendirmesine ihtiyacı artırdığını belirten analistler, Banka'nın varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin tartışmaların sonbaharda başlayabileceği beklentilerinin, tutanakların ardından öne çekildiğini söyledi.

Analistler, Fed'in para politikası sıkılaştırmasına ilişkin zamanlama yönlendirmelerinin bundan sonra piyasaların ana gündemi olacağını aktararak, bugün yurt içinde, uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistikleri, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi'nin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu belirten analistler, 1.440 ve 1.390 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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