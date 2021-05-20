BM: Gazze'ye saldırı sonucu 75 bin Filistinli yerinden edildi
BM, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.
|20 Mayıs 2021 10:15
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Hamas yetkilisi: Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum
20 Mayıs 2021 01:09
|Avrupa Parlamentosu: Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri askıya alınsın
19 Mayıs 2021 20:43
|Vaka sayısı 165 milyonu geçti: İşte en çok vaka görülen ülkeler
19 Mayıs 2021 17:44
|Biden'dan, Netanyahu'ya 'ateşkes için gerginliğin düşürülmesi' mesajı
19 Mayıs 2021 17:14
|'AB, tamamen aşılanmış yolculara sınırları yeniden açacak'
19 Mayıs 2021 13:55
|Katliamı cami cemaati önledi
19 Mayıs 2021 09:38
|Facebook'tan çok konuşulacak 'İsrail' kararı
19 Mayıs 2021 09:10
|ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kınama
19 Mayıs 2021 07:46
|DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakaları 7 ülkede tırmanışta
18 Mayıs 2021 23:45
|Mısır, Gazzenin yeniden inşası için 500 milyon dolar bağışladı
18 Mayıs 2021 20:57