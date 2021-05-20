1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diz ve eklem ağrılarına, PRP yöntemi uygulanıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan:- "Diz ve omuz ağrıları, eklem kireçlenmesi, ayak bileği burkulmaları, çapraz bağ yaralanmaları gibi kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde PRP yöntemi uygulanıyor"- "Kişinin kendi kanının kullanıldığı bu teknikte vücuda herhangi bir yabancı madde ya da ilaç verilmeden dokularda iyileşme sağlıyor"
 20 Mayıs 2021 10:59
+Aa- Yazdır
Diz ve eklem ağrılarına, PRP yöntemi uygulanıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, "Diz ve omuz ağrıları, eklem kireçlenmesi, ayak bileği burkulmaları, çapraz bağ yaralanmaları gibi kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde PRP yöntemi uygulanıyor. Kişinin kendi kanının kullanıldığı bu teknikte vücuda herhangi bir yabancı madde ya da ilaç verilmeden dokularda iyileşme sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Özcan, PRP tedavisinin Fizik Tedavi alanında kullanımı hakkında bilgi verdi.

Kas-iskelet sistemi yaralanmaları ve hastalıklarının iyileşmesinde kullanılan bu tedaviyle omuz ağrıları, ön çapraz bağ yaralanmaları, eklem kireçlenmesi, ayak bileği burkulmaları gibi birçok rahatsızlığın tedavi edilebildiğini belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Diz kireçlenmesi olan hastalar hekime sıklıkla özellikle merdiven inip çıkmayla artan diz ağrısı, tutukluk, şişlik, fonksiyon kaybı, hareket kısıtlılığı, kas güçsüzlüğü ve yürüme bozukluğu gibi rahatsızlıklarda kullanılıyor. Günlük aktivitelerdeki zorlamalar dizde ağrıya neden olabiliyor. Ağrıyı tetikleyen nedenlere bakarsak, çoğunlukla altta yatan nedenler dizin eklem içi ve çevresindeki yapılarda meydana gelen yıpranma ve incinmeler olup, yürüme, ayakta durma ve merdiven inip çıkma gibi günlük aktivitelerle ağrı tetiklenir.

Koşu, atlama veya hızlı dönmeyi içeren sporlarla uğraşanların da diz ağrısı problemi yaşama olasılığı yüksektir. Diz ağrısının en sık nedenleri osteoartrit (kireçlenme), menisküs ve çapraz bağlarda yıpranma ve yırtıklar, tendonlarda yaralanma ve iltihaplanma olarak sayılabilir. Mekanik nedenlerin yanı sıra iltihaplı romatizmal hastalıklar da diz ağrısına sebep olabilir. Uygun olarak tedavi edilmezlerse diz ekleminde geri dönüşsüz hasara yol açabilir."

- "İdeal vücut ağırlığında olmak, eklem yapılarını korumak ve şikayetleri iyileştirmek için kritik öneme sahip"

Özcan, PRP tedavisinin kullanım alanları hakkında da bilgi verdi.

Yaş ilerledikçe halk arasında diz kireçlenmesi olarak bilinen diz osteoartritinin yaygınlaştığının altını çizen Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Hareketsiz yaşam koşulları, aşırı kilo, kalıtımsal faktörler, ekleme yönelik travma ve iltihaplı romatizma öyküsü, mesleki ya da alışkanlık olarak eklemleri aşırı ve uzun süre zorlama gibi durumlarda kireçlenme ve diz ağrısı gelişim riski artar. İdeal vücut ağırlığında olmak, eklem yapılarını korumak ve şikayetleri iyileştirmek için kritik öneme sahiptir.

Tedavinin ve korunmanın bir parçası olarak hastalara düzenli egzersiz önerilmelidir. Düşük-orta şiddette yürüyüş, sabit bisiklet, yüzme gibi aerobik egzersizler, kas kuvvetlendirme egzersizleri, diz kısıtlılığını önlemek için hamstring kaslarını germe veya esneklik egzersizleri yapılmalıdır."

Diz ağrısı nedenlerinin erken dönemlerde daha kolay tedavi edildiğini ifade eden Özcan, diz ağrısının dikkate alınması uyarısında bulundu.

Özcan, "Bir ağrı kesici ile geçirmeye çalışmayın. Çünkü ilerleyen dönemlerde dizdeki hasar arttığından tedavilere yanıt azalıyor. Ağrısı şiddetli olan ve ameliyat dışı yöntemlere cevap vermeyen, dizde belirgin kısıtlılık ve yürüme güçlüğü gelişen hastalara ise cerrahi tedaviler öneriliyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Tıbbi çamur'la ağrısız yaşama kavuşuyorlar
03 Eylül 2019 21:56		 İşte Türklerin çektiği ağrıların en önemli nedeni
21 Mart 2019 23:44
Yolculukta, uzun süre oturanlarda damar hastalığı riski
27 Ekim 2018 16:47		 'Aşırı kilo erken yaşta diz kireçlenmesi yapıyor'
22 Şubat 2018 23:38
Sabah 30 dakikayı geçen vücut tutukluğuna dikkat
11 Ekim 2017 22:31		 'Romatizma hareketsizliği sevmiyor'
19 Haziran 2017 23:24
'Bel ağrılarının sadece yüzde 2'si bel fıtığından'
24 Mayıs 2017 22:59		 'Bacak ağrıları ve uyuşma bel fıtığının habercisi olabilir'
02 Mayıs 2017 19:54
Cisimleri kavramada zorluk hastalık habercisi
29 Mart 2017 23:00		 Varis şikayetine radyofrekanslı tedavi
02 Mart 2017 19:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:12 - HSK seçiminde uzlaşı sağlandı11:04 - Meslek liselerinden ekonomiye 4 ayda 135 milyon lira katkı11:04 - Eski İlçe Başkan Yardımcısına cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis11:03 - Doç.Dr. Savaşçı: O tarihte maske zorunluluğu kalkabilir11:00 - Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı10:59 - Diz ve eklem ağrılarına, PRP yöntemi uygulanıyor
10:58 - Mersin'de trenin çarptığı kadın yaşamını yitirdi10:44 - Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu10:33 - Bakan Karaismailoğlu'ndan fiyat artışı açıklaması: Zam değil güncelleme10:30 - DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli sınır dışı edilecek10:28 - Türkiye, 519 mavi bayraklı plajıyla dünya 3'üncüsü oldu10:17 - Avukat FETÖ borsası organizatörü çıktı
10:15 - BM: Gazze'ye saldırı sonucu 75 bin Filistinli yerinden edildi10:10 - Borsa güne düşüşle başladı10:09 - Kuzey Marmara Otoyolu Habipler-Hasdal kesimi 22 Mayıs'ta açılıyor10:05 - Hizmetine ihtiyaç kalmayan sözleşmelinin görevine son verilebilir mi?10:01 - Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı THY, gökyüzünde 88. yaşını kutluyor
10:00 - Bodo hediye kartı ile mesafeleri aşın! En güzel hediye fikirleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
Bakan Soylu, Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
20 Mayıs 2021 tarihli atama kararları R.G.'de yayımlandı. VDK Başkanı değişti
Anne, kızını fuhuş bataklığından müşteri gibi ulaşarak kurtardı
Akaryakıtta 'ÖTV' oranı yeniden belirlendi
Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor
Kripto para borsalarında Çin ve Elon Musk çöküşü
2020/1.Dönemi Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçları açıklandı
Kuraklık afet ilan edilecek
FETÖ finansöri İpek ailesine verilen cezalar onandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ginkgo biloba 1
belinda 2
kan şekerinin düşmesi 3
lahar 1
Koşun millet başlık açtım 2
Komşudan gelen tabak boş gönderilmez 3
öbür dünya 2
göze hitap etmek 3
fosil 1
2.5 tl olan tavuk dürüm 1
SON İLANLAR
Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli 1 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 personel alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, hibe projesiyle 11 personel alacak
Trabzon Hayrat Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Gülüç Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam