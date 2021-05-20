DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli sınır dışı edilecek
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.
|20 Mayıs 2021 10:30
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Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, savcılık kararıyla sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edildi.
İlkadım ilçesinde 14 Mayıs'ta, terör örgütü DEAŞ içinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği belirlenenlere yönelik operasyonda, 3 Iraklı şüpheli gözaltına alınmıştı.
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