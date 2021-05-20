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Bakan Karaismailoğlu'ndan fiyat artışı açıklaması: Zam değil güncelleme

Bakan Karaismailoğlu'ndan geçiş ücretlerinde yapılan fiyat artışı açıklaması: Zam değil güncelleme
 20 Mayıs 2021 10:33
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Bakan Karaismailoğlu'ndan fiyat artışı açıklaması: Zam değil güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin hangi kriterlere göre hesaplanıp zam yapıldığını soran CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a cevap verdi. Bakan, "Geçiş ücretleri döviz kuru üzerinden yapılan hesaplamalar ile Türk Lirası olarak uygulanmaktadır. Bu durum, geçiş ücretlerine uygulanan bir zam olmayıp sözleşmenin gereği olarak yapılan güncellemelerdir" dedi.

CHP'li Başarır ise, Bakan'ın vermiş olduğu yanıta ilişkin yaptığı açıklamada "Bakan vatandaşlara müşteri gözüyle bakıyor. 7 soruluk önergemize vermiş olduğu iki satırlık yanıtta, köprü ve otoyol araç geçiş ücretlerinde bir zam yapılmadığını, döviz kuru üzerinden hesaplanıp, Türk Lirası olarak uygulandığını belirtmiş" dedi.
Sözcü
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