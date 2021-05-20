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Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 71'e yükseldi
 20 Mayıs 2021 10:44
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Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçan 3 terörist daha bugün Türkiye'ye giriş yaptı.

Güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının 2005-2015'te terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 71'e yükseldi.
Anadolu Ajansı
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