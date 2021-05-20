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Mersin'de trenin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolcu treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
|20 Mayıs 2021 10:58
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Adana-Mersin seferini yapan yolcu treni, Kanberhüyüğü Mahallesi'de otomatik bariyer sisteminin çalıştığı hemzemin geçitten geçmek isteyen 27 yaşındaki E.Y'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, trenin altında kalan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
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