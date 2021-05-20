Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.
|20 Mayıs 2021 11:00
|+Aa- Yazdır
MSB'nin Twitter hesabından, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 şahıs, Edirne'nin Meriç ilçesindeki hudut kartallarımız tarafından yakalandı. FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlenen şahıslar, Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi." bilgisi paylaşıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
20 Mayıs 2021 10:44
|DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli sınır dışı edilecek
20 Mayıs 2021 10:30
|Avukat FETÖ borsası organizatörü çıktı
20 Mayıs 2021 10:17
|PKK'lı terörist mağarada 3 örgüt üyesini infaz etmiş
20 Mayıs 2021 09:59
|FETÖ finansöri İpek ailesine verilen cezalar onandı
20 Mayıs 2021 09:10
|PKK'nın hain saldırıda Kanada izi
20 Mayıs 2021 08:43
|ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu
20 Mayıs 2021 07:34
|İzmir'de FETÖ'nün 'gaybubet evleri' operasyonu: 35 gözaltı
20 Mayıs 2021 07:31
|'Türkiye sınırları içinde 260 terörist kaldı'
19 Mayıs 2021 23:01
|HDP'li Yorulmaz'ın bilgisayarında çıktı... Talimatı PYD vermiş!
19 Mayıs 2021 21:06