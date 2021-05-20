1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meslek liselerinden ekonomiye 4 ayda 135 milyon lira katkı

Bu yılın ocak-nisan döneminde meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı- Üretim sıralamasında 4 milyon 619 bin liralık üretimle İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu
 20 Mayıs 2021 11:04
+Aa- Yazdır
Meslek liselerinden ekonomiye 4 ayda 135 milyon lira katkı

- Bu yılın ilk dört ayında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 135 milyon liraya ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini artırmada önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesini artırmaya devam ediyor.

2020 yılında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, son iki yılda yüzde 100 artarak 503 milyon 197 bin 847 liraya ulaşmıştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle okulların uzun süre kapalı olmasına rağmen 2021'de de artış eğilimi devam ediyor. Bu yılın ilk dört ayında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 135 milyon liraya ulaştı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, son üç yılda mesleki eğitimde yapılan dönüşümde önceliğin eğitim-üretim-istihdam döngüsünü güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Attıkları adımlardan birinin de döner sermaye kapsamında meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırmak olduğuna işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"Attığımız adımlar sonunda 2020 yılında bu kapsamda yapılan üretimlerden elde edilen gelir Kovid-19 salgınına rağmen son iki yılda yüzde 100 artmıştı. 2021 yılının ilk 4 ayında da 2020 yılının aynı dönemine göre üretimden elde edilen geliri yüzde 17 artırarak 135 milyon liraya ulaştık. 2021 yılında daha büyük oranda artış yapmayı hedefliyoruz.

Bu konuda yaptığımız planlara ve takvime göre süreç ilerliyor. Üretim portföyünde ciddi değişikliklere gittik. Örneğin, bildiğiniz gibi 2021 yılında bu artan üretim kapasitesini mesleki eğitimin kalitesini doğrudan etkileyen atölye altyapımızı güçlendirmek üzere yönlendirdik. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenen meslek liselerimizde mesleki eğitimde kullandığımız atölye deney setlerini üretmeye başladık. Önümüzdeki aylarda bu şekilde ürün çeşitliliği ile artan gelir rakamlara da yansıyacaktır."

- En fazla gelir Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa'dan

Özer, 2020 yılının ilk 4 ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin sırasıyla Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa olduğunu belirterek, "Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimlerden Ankara 16 milyon 269 bin lira, İstanbul 14 milyon 229 bin lira ve Şanlıurfa 8 milyon 878 bin liralık gelir elde etti." bilgisini verdi.

- İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci

Okullar bazında yapılan üretim sıralamasına da değinen Özer, "4 milyon 619 bin liralık üretimle İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken, Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 milyon 424 bin liralık üretimle ikinci ve Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 milyon 15 bin liralık üretimle ikinci oldu." bilgisini paylaştı.

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2020'de bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, tüm il müdürlerine, okul yöneticilerine, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk, gençleri saat 19.19'da İstiklal Marşı okumaya davet etti
19 Mayıs 2021 13:11		 Yüz yüze sınavda öğrencileri bekleyen sınıfta kalma tehlikesi
19 Mayıs 2021 08:43
Bakan Selçuk'tan 'meşalebende' uygulaması paylaşımı
18 Mayıs 2021 21:22		 40 yaş üzeri bütün öğretmenlere aşı randevusu açıldı
18 Mayıs 2021 18:55
12. sınıflar ve mezunlara yönelik özel öğretim kursları yüz yüze eğitim verecek
17 Mayıs 2021 23:00		 MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitime dair 17 Mayıs 2021 tarihli üç yeni yazı
17 Mayıs 2021 21:44
MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması
16 Mayıs 2021 10:35		 İşte 10 soruda lise sınavları
16 Mayıs 2021 09:00
Öğretmen ve okul çalışanı 499 bin kişinin aşı olma imkanı sağlandı
15 Mayıs 2021 10:15		 Bakan Selçuk: Toplumun desteğiyle kaybı telafi edeceğiz
14 Mayıs 2021 07:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:12 - HSK seçiminde uzlaşı sağlandı11:04 - Meslek liselerinden ekonomiye 4 ayda 135 milyon lira katkı11:04 - Eski İlçe Başkan Yardımcısına cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis11:03 - Doç.Dr. Savaşçı: O tarihte maske zorunluluğu kalkabilir11:00 - Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı10:59 - Diz ve eklem ağrılarına, PRP yöntemi uygulanıyor
10:58 - Mersin'de trenin çarptığı kadın yaşamını yitirdi10:44 - Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu10:33 - Bakan Karaismailoğlu'ndan fiyat artışı açıklaması: Zam değil güncelleme10:30 - DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli sınır dışı edilecek10:28 - Türkiye, 519 mavi bayraklı plajıyla dünya 3'üncüsü oldu10:17 - Avukat FETÖ borsası organizatörü çıktı
10:15 - BM: Gazze'ye saldırı sonucu 75 bin Filistinli yerinden edildi10:10 - Borsa güne düşüşle başladı10:09 - Kuzey Marmara Otoyolu Habipler-Hasdal kesimi 22 Mayıs'ta açılıyor10:05 - Hizmetine ihtiyaç kalmayan sözleşmelinin görevine son verilebilir mi?10:01 - Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı THY, gökyüzünde 88. yaşını kutluyor
10:00 - Bodo hediye kartı ile mesafeleri aşın! En güzel hediye fikirleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
Bakan Soylu, Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
20 Mayıs 2021 tarihli atama kararları R.G.'de yayımlandı. VDK Başkanı değişti
Anne, kızını fuhuş bataklığından müşteri gibi ulaşarak kurtardı
Akaryakıtta 'ÖTV' oranı yeniden belirlendi
Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor
Kripto para borsalarında Çin ve Elon Musk çöküşü
2020/1.Dönemi Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav sonuçları açıklandı
Kuraklık afet ilan edilecek
FETÖ finansöri İpek ailesine verilen cezalar onandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sorular çalınmış 3
Kelimelerin yanlış yazılmasına rağmen doğru okunması 3
kan şekerinin düşmesi 3
hohlamak 3
Komşudan gelen tabak boş gönderilmez 3
85 milyon 2
olur olur bal gibi olur 2
dizi molası 2
mahalle bakkalının müşterilerim grubu 2
En sık söylenen yalanlar 1
SON İLANLAR
Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli 1 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 personel alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, hibe projesiyle 11 personel alacak
Trabzon Hayrat Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Gülüç Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam