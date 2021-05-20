Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
Kars'ta bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
|20 Mayıs 2021 11:25
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