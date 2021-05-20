Ortaokul öğrencileri için fasiküllerin 7. ve 8. üniteleri yayımlandı
|20 Mayıs 2021 11:45
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul öğrencileri için kaynak oluşturacak çalışma fasiküllerinin 7. ve 8. ünitelerinin yayımlandığını bildirdi.
MEB'den yapılan yazılı açıklamada, eğitim öğretim faaliyetlerine destek olmak amacıyla yıl içinde kazanım kavrama testleri, LGS için örnek sorular ve çalışma soruları, 5, 6 ve 7. sınıflar için beceri temelli testler, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testleri, ilköğretim 2, 3 ve 4. sınıflar için çalışma soruları, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için ilk altı üniteyi kapsayan çalışma fasikülleri gibi çok çeşitli kaynağın hazırlanarak öğretmen ve öğrencilerle paylaşıldığı belirtildi.
Ortaokul öğrencileri için yıl içinde üniteler tamamlandıkça yayımlanan çalışma fasiküllerinin 7. ve 8. ünitelerinin "meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinde erişime açıldığı bildirilen açıklamada, fasiküllerin 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, 8. sınıflar için T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük branşlarının her ünitesi için ayrı bir kitapçık olacak şekilde hazırlandığı kaydedildi.
Fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme ve bulmaca gibi etkinliklere de yer verildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"8. sınıf düzeyinde 8 Türkçe, 4 fen bilimleri ve 4 T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük fasikülü olmak üzere 16 fasikül hazırlandı. 7. sınıf öğrencilerine yönelik 5 Türkçe, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere 9 fasikül erişime açıldı. 6. sınıf düzeyinde 4 Türkçe, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere 8 fasikül ve 5. sınıf düzeyinde ise 4 Türkçe, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere 8 fasikül hazırlandı. Hazırlanan 41 fasikülde 3 bin soru yer alıyor."
- "Yeni destekler sunarak yanınızda olmaya devam edeceğiz"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ortaokul öğrencileri için bugüne kadar 317 fasikülün erişime açıldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Gençler, uzaktan eğitim sürecinde sizler için hazırladığımız destek çalışmalarına yenilerini ekleyerek kaynak desteğimizi büyütüyoruz. Bugün yayımladığımız 41 yeni fasikül ile birlikte kaynaklarımızdaki soru içeriği sayısı 23 bine ulaştı. Fasiküllerde soru türlerinin yanı sıra eşleştirme ve bulmaca gibi etkinliklere de yer verdik. Farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacağınız fasiküllerin çalışmalarınızı pekiştirmenizde yardımcı olacağına inanıyorum. Uzaktan eğitim sürecinde sürekli yeni destekler sunarak yanınızda olmaya devam edeceğiz."
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