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'Bu zam eşel mobil sistemi'nin iflas ettiğinin göstergesidir'

"Zam, iktidarın tamamen popülist bir şekilde uyguladığı 'eşel mobil sistemi'nin iflas ettiğinin göstergesidir"
 20 Mayıs 2021 11:46
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'Bu zam eşel mobil sistemi'nin iflas ettiğinin göstergesidir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, akaryakıta yapılan ÖTV zammı ile "eşel mobil sistemi"nin iflas ettiğini savundu.

Akın, yazılı açıklamasında, akaryakıtta bugünden geçerli olmak üzere yüzde 54 ile yüzde 186 arasında değişen ÖTV zammı yapıldığını belirtti.

Yapılan zammın, "iktidarın tamamen popülist bir şekilde uyguladığı 'eşel mobil sistemi'nin iflas ettiğinin göstergesi" olduğunu ileri süren Akın, "33 ay önce popülist bir şekilde başlayan söz konusu uygulama, bugün akaryakıtta vatandaşımıza fahiş zam olarak döndü. İktidar faturayı kendisine değil, yine vatandaşımıza kesti." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Akın, akaryakıtta yapılan zammın ulaşım maliyetlerini artıracağını ve çoğu sektörde yeni zamları beraberinde getireceğini de kaydetti.

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
Anadolu Ajansı
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