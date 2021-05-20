'Bu zam eşel mobil sistemi'nin iflas ettiğinin göstergesidir'
|20 Mayıs 2021 11:46
|+Aa- Yazdır
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, akaryakıta yapılan ÖTV zammı ile "eşel mobil sistemi"nin iflas ettiğini savundu.
Akın, yazılı açıklamasında, akaryakıtta bugünden geçerli olmak üzere yüzde 54 ile yüzde 186 arasında değişen ÖTV zammı yapıldığını belirtti.
Yapılan zammın, "iktidarın tamamen popülist bir şekilde uyguladığı 'eşel mobil sistemi'nin iflas ettiğinin göstergesi" olduğunu ileri süren Akın, "33 ay önce popülist bir şekilde başlayan söz konusu uygulama, bugün akaryakıtta vatandaşımıza fahiş zam olarak döndü. İktidar faturayı kendisine değil, yine vatandaşımıza kesti." değerlendirmesinde bulundu.
Ahmet Akın, akaryakıtta yapılan zammın ulaşım maliyetlerini artıracağını ve çoğu sektörde yeni zamları beraberinde getireceğini de kaydetti.Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Zorlu bir yılda Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 büyümeyi başardı'
20 Mayıs 2021 12:45
|Kuzey Marmara Otoyolu 7'nci kesimin inşası tamamlandı
20 Mayıs 2021 12:09
|Konya'da uluslararası konferansta 'İslami finans' konusu ele alınacak
20 Mayıs 2021 11:56
|Küresel piyasalar enflasyonist endişelerle dalgalı seyrini sürdürüyor
20 Mayıs 2021 09:12
|Kripto para borsalarında Çin ve Elon Musk çöküşü
20 Mayıs 2021 06:55
|Akaryakıtta 'ÖTV' oranı yeniden belirlendi
20 Mayıs 2021 03:55
|Türk savunma sanayinin yıldızı parlıyor, daha da parlayacak
19 Mayıs 2021 23:28
|Binance'ten Ethereum işlemlerine ilişkin açıklama
19 Mayıs 2021 23:18
|Genç yatırımcılar hisse senedini tercih etti
19 Mayıs 2021 22:56
|Çin'in yasak kararı kripto para birimlerine değer kaybettirdi
19 Mayıs 2021 21:44