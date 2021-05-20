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Toplum sağlığı için plajlara sıkı denetim uygulanıyor

Denize ve göle kıyısı olan 35 ilde numune analiz çalışmaları yapan Sağlık Bakanlığı, geçen yıl 1402 yüzme alanından 15 bin 724 numuneyi inceledi
 20 Mayıs 2021 11:50
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Toplum sağlığı için plajlara sıkı denetim uygulanıyor

Toplum sağlığının korunması için denize ve göle kıyısı olan 35 ilde numune analiz çalışmaları yapan Sağlık Bakanlığı, geçen yıl 1402 yüzme alanından 15 bin 724 numuneyi inceledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, toplum sağlığının korunması için her yıl yüzme sezonunda, denize ve göle kıyısı olan illerde titiz bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 35 ilde numune analiz çalışmaları yapıldığı, belirlenen izleme noktalarından 15 günde bir alınan numunelerin analiz edildiği bildirildi.

Analiz sonuçlarının, yüzenlerin maruz kaldıkları risk seviyesinin değerlendirilmesi, kirliliğin tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için son derece önemli bir gösterge olduğu vurgulanan açıklamada, geçen yıl 1402 yüzme alanından 15 bin 724 adet numune alınarak, analizinin yapıldığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının da yer aldığı Mavi Bayrak Ulusal Jüri toplantısının değerlendirmeleri sonucu, 519 plajın uluslararası jüriye gönderildiği bildirilen açıklamada, geçen yıl 486 olan ödüllü plaj sayısının, uluslararası jürinin verdiği nihai karar sonucunda 519'a ulaştığı belirtildi.

Türkiye'nin, İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3'üncü ülkesi olduğu belirtilen açıklamada, bu yıl il bazında mavi bayraklı plaj sayısının, Antalya'da 213, Muğla'da 106, İzmir'de 66, Aydın'da 39, Balıkesir'de 36, Mersin'de 9, Kocaeli'de ise 7'ye yükseldiği kaydedildi.

- Bartın'da 3 plaja Mavi Bayrak

Açıklamada, geçen yıl mavi bayraklı plajı olmayan Bartın'da 3 plajın mavi bayrak almaya hak kazandığı, İstanbul, Samsun, Tekirdağ, Kırklareli, Ordu ve Van'ın mevcut plajlarını koruduğu aktarıldı.

Denetimler sonucunda, 22 marina, 7 bireysel yat ile 10 turizm teknesinin de mavi bayrak almaya hak kazandığı bildirildi.

Bakanlığın, "https://yuzme.saglik.gov.tr/" adlı internet adresinden, Mavi Bayraklı plajlar ile tüm plajlara dair, "yüzme alanına ait bilgiler, yıllara göre kalite sınıflandırması, yüzme suyu analiz sonuçları, plaj fotoğrafları, plaj ve su zemin yapısı, tahmini su derinliği, çevresindeki sağlık tesisleri, plaja ulaşım, temel ihtiyaçlar ile engelli kullanımına uygunluk" gibi birçok bilginin paylaşıldığı da kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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