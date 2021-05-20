1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Arkadaşlık teklifini reddeden öğretmeni öldürdü

Kayseri'de Tolga Temur (29), arkadaşlık teklifini reddeden rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu'nu (26) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Temur hastanede tedaviye alınırken, Sarıoğlu'nun annesi, "Kızıma ne oldu, söyleyin çocuğuma ne oldu?" diyerek feryat edip, gözyaşı döktü.
 20 Mayıs 2021 11:51
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Son dakika! Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, özel bir eğitim kurumunda rehberlik öğretmeni olarak çalışan Arife Nur Sarıoğlu (26), evinden çıkıp okula gittiği sırada arkadaşlık teklifini kabul etmediği Tolga Temur ile karşılaştı.

İkili arasında kısa süre sonra çıkan tartışmanın ardından Tolga Temur üzerinde bulunan tabanca ile genç öğretmene 3 el ateş ederek ağır yaraladı. Daha sonra kendisine de bir el ateş eden Temur da ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Talihsiz öğretmen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan Tolga Temur ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Arife Nur Sarıoğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen genç öğretmenin ailesi de siniz krizi geçirdi.Acı haber alan Arife Nur Sarıoğlu'nun yakınları olay yerine geldi.

Arife Nur Sarıoğlu'nun annesi, "Kızıma ne oldu? Söyleyin çocuğuma ne oldu" diyerek feryat edip, gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
19 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çocuğun canı acıdı diye hemşire ve doktora saldırdı
20 Mayıs 2021 12:29		 Çakarlı magandaya tahliye
20 Mayıs 2021 12:28
Mersin'de 'kripto para yatırımı' vaadiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama
20 Mayıs 2021 11:43		 Mersin'de trenin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
20 Mayıs 2021 10:58
Anne, kızını fuhuş bataklığından müşteri gibi ulaşarak kurtardı
20 Mayıs 2021 08:12		 Polis baltalı kocayı vurarak etkisiz hale getirdi
20 Mayıs 2021 08:02
Suikast hücresi çökertildi
20 Mayıs 2021 07:52		 Başkentte çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
20 Mayıs 2021 07:29
Serinlemek için girdiği göletten 2 saat sonra cansız bedeni çıktı
20 Mayıs 2021 07:25		 Resmi belgede sahtecilik operasyonu: 3 şüpheli gözaltında
19 Mayıs 2021 22:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:50 - Erdoğan, Akşener'in sözleri üzerine tazminat davası açtı12:48 - İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 230'a yükseldi12:46 - Thodex'in finans uzmanının serbest bırakılmasına itiraz12:45 - 'Zorlu bir yılda Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 büyümeyi başardı'12:35 - FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 9 yıl 4 ay hapis12:34 - Komisyon HSK'ya üye adaylarını belirlemek için toplandı
12:29 - Çocuğun canı acıdı diye hemşire ve doktora saldırdı12:28 - Çakarlı magandaya tahliye12:24 - Salgın tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı12:15 - Gün ortasında dolar yükselişte12:09 - Kuzey Marmara Otoyolu 7'nci kesimin inşası tamamlandı12:00 - HSK seçiminde uzlaşı sağlandı... 3 üye millet ittifakından seçilecek
11:56 - Konya'da uluslararası konferansta 'İslami finans' konusu ele alınacak11:51 - Arkadaşlık teklifini reddeden öğretmeni öldürdü11:50 - Toplum sağlığı için plajlara sıkı denetim uygulanıyor11:46 - 'Bu zam eşel mobil sistemi'nin iflas ettiğinin göstergesidir'11:45 - Ortaokul öğrencileri için fasiküllerin 7. ve 8. üniteleri yayımlandı
11:43 - Mersin'de 'kripto para yatırımı' vaadiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
Bakan Soylu, Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
20 Mayıs 2021 tarihli atama kararları R.G.'de yayımlandı. VDK Başkanı değişti
Doç.Dr. Savaşçı: O tarihte maske zorunluluğu kalkabilir
Anne, kızını fuhuş bataklığından müşteri gibi ulaşarak kurtardı
Salgın tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı
Arkadaşlık teklifini reddeden öğretmeni öldürdü
HSK seçiminde uzlaşı sağlandı... 3 üye millet ittifakından seçilecek
Akaryakıtta 'ÖTV' oranı yeniden belirlendi
Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çayı ısıtıp ısıtıp içmek 3
periyot 3
gölgede bırakmak 1
mantis 1
sarımsak 1
zoru sevmek 4
soğan 2
ömrünü adamak 2
çıkış yolu 2
yağlı tohumlar 1
SON İLANLAR
Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli 1 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 personel alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, hibe projesiyle 11 personel alacak
Trabzon Hayrat Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Gülüç Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam