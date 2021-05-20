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Salgın tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı

HSK, salgın tedbirlerini eleştirdiği videoyla gündem olan Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut'u geçici olarak görevden uzaklaştırdı
 20 Mayıs 2021 12:24
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut'un, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

HSK'dan yapılan açıklamaya göre, HSK 2. Dairesi, Savcı Akbulut hakkında HSK müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüştü.

Hakkında soruşturma yapılan savcının, bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine ulaşan Daire, Akbulut'un oy birliği ile Hakimler ve Savcılar Kanununun 77'nci maddesi gereğince, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Hakim ve savcıların sosyal medyadan görüş beyan etmesi ne kadar doğru?
Memurlar.Net
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