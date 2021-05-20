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Çakarlı magandaya tahliye
İstanbul'da trafikte tartıştığı kişiyi 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.
|20 Mayıs 2021 12:28
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İstanbul Arnavutköy'de trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal'ın yargılandığı davada karar çıktı.
Uysal, "Araçların alıkonulması ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sanığın yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.
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