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Çocuğun canı acıdı diye hemşire ve doktora saldırdı

Kocaeli Çayırova'da bir kişi, damar yolu açarken çocuğunun canını yakıp onu ağlattığı gerekçesiyle hemşireye yumruk attı. Araya giren doktora da saldıran zanlı gözaltına alındı.
 20 Mayıs 2021 12:29
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Kocaeli'de Muhammet Ç. adlı kişi, gece rahatsızlanan çocuğunu Çayırova'daki tıp merkezine götürdü. Hemşire Serhat Özcanlı, tedaviye başlamak için damar yolu açarken, çocuk ağlamaya başladı.

''CANINI YAKIYORSUN, DOKTOR YAPSIN''

Bunun üzerine Muhammet Ç., Özcanlı'ya "Canını yakıyorsun. Sen çekil, gelsin doktor yapsın" dedi.

Hemşire Özcanlı, damar yolunu doktorun açmadığını belirtince çocuğun babasıyla aralarında tartışma çıktı.

HEMŞİREYE YUMRUT ATTI, ARAYA GİREN DOKTORA DA SALDIRDI

Muhammet Ç.'nin yumruk attığı hemşire, yere yığıldı. Dr. Yılmaz Aydın, araya girmek isterken, Muhammet Ç., bu kez doktor ve hemşireyi darbetti.

GÖZALTINA ALINDI

Yakınları ve tıp merkezinde bulunanlar, babaya engel olmaya çalıştı. Şikayetçi olunması üzerine Muhammet Ç., gözaltına alındı.
İhlas Haber Ajansı
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