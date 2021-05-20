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Komisyon HSK'ya üye adaylarını belirlemek için toplandı

TBMM - Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği adayları seçimini yapmak üzere toplandı.
 20 Mayıs 2021 12:34
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Komisyon HSK'ya üye adaylarını belirlemek için toplandı

TBMM - Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği adayları seçimini yapmak üzere toplandı.

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