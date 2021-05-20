FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 9 yıl 4 ay hapis

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı tutuksuz K.F. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın GSM hattı üzerinden FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını, veri inceleme raporunda "FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı olan ancak bazı konuları sorgulayan" kişilerin bulunduğu "B4" kodu ile derecelendirildiğini, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ve emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığını belirterek, K.F'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savcı ayrıca bilirkişi raporu dikkate alınarak, sanığın "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması, "resmi belgede sahtecilik"ten ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık K.F. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını ileri sürdü.

FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını iddia eden K.F, "ByLock programını kullanmadım. Esas hakkındaki mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere 9 yıl 4 ay 15 gün ve 21 bin 400 lira adli para cezası verdiği K.F'nin mevcut halinin devamına hükmetti. K.F'nin "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraatine karar verildi.