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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 230'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65'i çocuk olmak üzere 230'a çıktı.
 20 Mayıs 2021 12:48
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 230'a yükseldi

İsrail ordusu, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı abluka altındaki Gazze'yi hava ve karadan vurmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 230'a yükseldiği, yaralı sayısının ise 1710 olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarında yaşamını yitirenler arasında 17 de yaşlı olduğu aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının da 1620'ye ulaştığını bildirmişti.
Anadolu Ajansı
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