Erdoğan, Akşener'in sözleri üzerine tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'ndaki ifadeleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
|20 Mayıs 2021 12:50
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