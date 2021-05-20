Aile Bakanı Yanık, koruyucu tedbir kararlarının sayısını açıkladı
|20 Mayıs 2021 13:21
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına yönelik şiddetin sebeplerinin belirlenmesi için kurulan araştırma komisyonuna katılarak konuşma yaptı.
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- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 2020 yılında 289 bin 389 önleyici, 83 bin 47 koruyucu; 2021 Nisan sonu itibarıyla ise 82 bin 730 önleyici, 17 bin koruyucu tedbir kararı alındığını bildirdi.
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 2020 yılında 289 bin 389 önleyici, 83 bin 47 koruyucu; 2021 Nisan sonu itibarıyla ise 82 bin 730 önleyici, 17 bin koruyucu tedbir kararı alındığını bildirdi.
- Bakan Yanık: "Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde, hizmete açıldığı tarihten Nisan 2021 sonuna kadar ülke genelinde 702 bin 734 kadın, 56 bin 454 erkek ve 97 bin 515 çocuk olmak üzere toplam 856 bin 703 vatandaşımız hizmet almıştır"
- Bakan Yanık:"KADES'i hizmete girdiği Mart 2018'den Nisan 2021 sonuna kadar 2 milyon 226 bin 465 kişi indirdi, 125 bin 47 ihbar yapıldı"
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