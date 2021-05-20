1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Anne Aydan Arslan:- "Evladımı istiyorum. 7 senedir bu acıyı bana çektiriyorlar. Artık bu hasret bitsin"- Baba Şevket Bingöl:- "6 yıl değil 600 yıl da geçse evladımın peşini bırakmayacağım"
 20 Mayıs 2021 13:27
+Aa- Yazdır
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 626. gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aydan Arslan, kızı Aysun'a kavuşmak için oturma eylemi yaptığını söyledi.

Evladını HDP'lilerin kandırarak dağa gönderdiğini belirten Arslan, kızını HDP'lilerden istediğini kaydetti. Arslan, "7 senedir bu acıyı bana çektiriyorlar. Artık bu hasret bitsin. Bin yıl da geçse HDP'nin önünden ayrılmayacağım. Beni görüyor ve duyuyorsan gel kızım. 25 evladımız geldi, güvenlik güçlerine teslim oldu. Anne ve babalarına kavuştu, sen de gel kızım, güvenlik güçlerine teslim ol." ifadelerini kullandı.

Baba Şevket Bingöl ise oğlunun 6 yıl önce HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını anlattı.

Eylem yapan ailelerin sadece HDP'den çocuklarını istediğini kaydeden Bingöl, "6 yıl değil 600 yıl da geçse evladımın peşini bırakmayacağım. HDP'den evladımı alıncaya kadar buradan kalkmayacağım." dedi.

Bingöl, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İç Anadolu'da 4 il için fırtına uyarısı
20 Mayıs 2021 14:44		 İzmit Körfezi'nde 50 günde 150 ton deniz salyası toplandı
20 Mayıs 2021 14:30
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
20 Mayıs 2021 14:09		 Vezirköprü Belediye Başkanı: Semaver eleştirilerine itibar etmiyoruz
20 Mayıs 2021 13:53
Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların yaklaşık yarısı obezite hastası
20 Mayıs 2021 13:41		 Kuzey Marmara Otoyolu 7'nci kesimin inşası tamamlandı
20 Mayıs 2021 12:09
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Rahat olmak için çok erken
20 Mayıs 2021 11:30		 'Doktor ve genç olmama rağmen iki kez hastalığa yakalandım'
20 Mayıs 2021 11:23
Doç.Dr. Savaşçı: O tarihte maske zorunluluğu kalkabilir
20 Mayıs 2021 11:19		 Türkiye, 519 mavi bayraklı plajıyla dünya 3'üncüsü oldu
20 Mayıs 2021 10:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:44 - İç Anadolu'da 4 il için fırtına uyarısı14:43 - Baltayla ambulansa zarar veren kişi tutuklandı14:30 - İzmit Körfezi'nde 50 günde 150 ton deniz salyası toplandı14:27 - HSK üyeliği seçimine girecek adaylar belirlendi14:14 - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 'İsrail saldırıları' için toplandı14:10 - e-YDS 2021/4 İngilizce giriş belgeleri erişime açıldı
14:09 - Şarkıcı Oğuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı14:05 - Memur aleyhindeki her hukuka aykırı işlem manevi tazminat gerektirir mi?13:59 - Porsuk Çayı'nda poşet içine konularak öldürülmüş köpek bulundu13:53 - Vezirköprü Belediye Başkanı: Semaver eleştirilerine itibar etmiyoruz13:47 - Akşener'in İkizdere ziyaretinde 'Erdoğan' tepkisi13:45 - 'Terörle mücadelede dünyaya ders veriyoruz'
13:44 - Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası13:43 - Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK'lı terörist yakalandı13:41 - Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların yaklaşık yarısı obezite hastası13:37 - BM İnsan Hakları Konseyi, Filistin'de 'ciddi insan hakları durumunu'nu görüşecek13:32 - Memleket Partisinin kurulmasıyla Türkiye'deki parti sayısı 107'ye yükseldi
13:31 - Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası' iddiaları nedeniyle tazminat ödeyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
Bakan Soylu, Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
Arkadaşlık teklifini reddeden öğretmeni öldürdü
Salgın tedbirlerini eleştiren Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı
20 Mayıs 2021 tarihli atama kararları R.G.'de yayımlandı. VDK Başkanı değişti
Doç.Dr. Savaşçı: O tarihte maske zorunluluğu kalkabilir
Anne, kızını fuhuş bataklığından müşteri gibi ulaşarak kurtardı
HSK seçiminde uzlaşı sağlandı... 3 üye millet ittifakından seçilecek
Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor
Akaryakıtta 'ÖTV' oranı yeniden belirlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
satın alma sahiplen 2
her şeyi dert etme hastalığı 4
kaptan kaba aktarmak 2
reklamlarda kanalı geçmek 2
sabaha kadar yazmak 2
kuzu gibi 1
masumlar apartmanı 2
ben geldim cümlesi 3
gölgede bırakmak 1
olur olur bal gibi olur 2
SON İLANLAR
Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli 1 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 personel alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, hibe projesiyle 11 personel alacak
Trabzon Hayrat Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Gülüç Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam