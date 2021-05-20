Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
|20 Mayıs 2021 13:27
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Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 626. gününde sürüyor.
Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aydan Arslan, kızı Aysun'a kavuşmak için oturma eylemi yaptığını söyledi.
Evladını HDP'lilerin kandırarak dağa gönderdiğini belirten Arslan, kızını HDP'lilerden istediğini kaydetti. Arslan, "7 senedir bu acıyı bana çektiriyorlar. Artık bu hasret bitsin. Bin yıl da geçse HDP'nin önünden ayrılmayacağım. Beni görüyor ve duyuyorsan gel kızım. 25 evladımız geldi, güvenlik güçlerine teslim oldu. Anne ve babalarına kavuştu, sen de gel kızım, güvenlik güçlerine teslim ol." ifadelerini kullandı.
Baba Şevket Bingöl ise oğlunun 6 yıl önce HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını anlattı.
Eylem yapan ailelerin sadece HDP'den çocuklarını istediğini kaydeden Bingöl, "6 yıl değil 600 yıl da geçse evladımın peşini bırakmayacağım. HDP'den evladımı alıncaya kadar buradan kalkmayacağım." dedi.
Bingöl, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.
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