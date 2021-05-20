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Porsuk Çayı'nda poşet içine konularak öldürülmüş köpek bulundu
Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda yapılan temizlik çalışması sırasında poşet içine konularak öldürülmüş pitbull cinsi köpek bulundu.
|20 Mayıs 2021 13:59
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Büyükşehir Belediyesi Temizlik Ekibi, Orhangazi Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı'nda büyük bir poşet fark etti. İçi taşla dolu poşeti kontrol eden ekipler, pitbull cinsi köpekle karşılaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri sudan çıkarılan köpek üzerinde inceleme yaptı. Kafasında çeşitli yaralar bulunan poşetteki ölmüş köpek incelenmek üzere Odunpazarı İlçe Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne götürüldü. Köpeğin incelemelerinin ardından ilaçlanarak gömüleceği öğrenildi.
Polis ekipleri, köpeği Porsuk Çayı'na atan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.
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