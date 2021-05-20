Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK'lı terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiğini bildirdi.
|20 Mayıs 2021 13:43
|+Aa- Yazdır
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin havan, havan mevzi ve barınağı da imha edildi."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
20 Mayıs 2021 13:44
|FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 9 yıl 4 ay hapis
20 Mayıs 2021 12:35
|Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı
20 Mayıs 2021 11:00
|Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
20 Mayıs 2021 10:44
|DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli sınır dışı edilecek
20 Mayıs 2021 10:30
|Avukat FETÖ borsası organizatörü çıktı
20 Mayıs 2021 10:17
|PKK'lı terörist mağarada 3 örgüt üyesini infaz etmiş
20 Mayıs 2021 09:59
|FETÖ finansöri İpek ailesine verilen cezalar onandı
20 Mayıs 2021 09:10
|PKK'nın hain saldırıda Kanada izi
20 Mayıs 2021 08:43
|ABD Başkonsolosluğu'na 500 metre mesafede DEAŞ operasyonu
20 Mayıs 2021 07:34