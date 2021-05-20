Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
|20 Mayıs 2021 13:44
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7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet K. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ByLock kullanmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgüt evlerinde kaldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Mehmet K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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