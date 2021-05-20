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Akşener'in İkizdere ziyaretinde 'Erdoğan' tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaştı. Esnaf ziyareti sırasında bir kişi, Akşener'e, "Cumhurbaşkanımızı, Netanyahu'ya benzetmeniz size yakıştı mı?" diye seslendi. Akşener, "Sen yakıştırdın mı?" diye sorduğu bu kişinin "Ben yakıştırmadım." yanıtı üzerine, "Tamam." dedi.
 20 Mayıs 2021 13:47
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Rize'nin İkizdere ilçesindeki ziyaretinde, partililerle bazı vatandaşlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberindeki partililerle İkizdere ilçe merkezine geldi. Karşılama sırasında bir kadın, "terör örgütü ile iş birliği yaptıkları" iddiasında bulunarak, Akşener'e tepki gösterdi.

Bunun üzerine bir partili, "Kim PKK ile iş birliği yaptı?" deyince kadın, "PKK ile iş birliği yapmıyor mu, CHP ile iş birliği yapmıyor mu?" dedi.

Meral Akşener, "Açıklama yapar mısınız?" diyen kadına, "Yapmıyorum kardeşim. Ezan okunuyor, nasıl bir iftiradır. Sizi Allah'a havale ediyorum. Ayıp." şeklinde cevap verdi.

Kadının "Boy boy çıkıyor resimleriniz, iftira ediyorsunuz." sözleri üzerine Akşener, "Megri megriyi ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okutturdum? Hadi oradan." ifadesini kullandı.

Ziyareti sırasında yanına gelerek konuşmak isteyen bazı vatandaşlar ile Akşener'in yanında bulunanlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra esnaf ziyareti sırasında bir kişi, Akşener'e, "Cumhurbaşkanımızı, Netanyahu'ya benzetmeniz size yakıştı mı?" diye seslendi. Akşener, "Sen yakıştırdın mı?" diye sorduğu bu kişinin "Ben yakıştırmadım." yanıtı üzerine, "Tamam." dedi.

Bunun üzerine partililer ve bazı vatandaşlar arasındaki gerginlik büyüdü. Tartışan kişiler, güvenlik güçlerinin uyarısıyla dağıldı.

Meral Akşener ve beraberindekiler, daha sonra taş ocağı açılması planlanan bölgeye ulaşımı sağlayan yolda kadınlarla görüştü.
DHA
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