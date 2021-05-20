e-YDS 2021/4 İngilizce giriş belgeleri erişime açıldı
e-YDS 2021/4 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı ve erişime açıldı
|20 Mayıs 2021 14:10
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(20 Mayıs 2021)
e-YDS 2021/4 İngilizce Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
22 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/4 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
22 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/4 İngilizce için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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