TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 'İsrail saldırıları' için toplandı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde "İsrail'in İşgal Altında Tuttuğu Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Abluka Altındaki Gazze'de Yaşayanlar İle Bir Bütün Halinde Filistinlilere Uyguladığı Ayrımcılık Politikaları, İnsan Hakları ve Uluslararası İnsancıl Hukuk İhlallerinin İncelenmesi Alt Komisyonu" kuruldu.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplanan İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs, Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze'de yaşayanlar ile bir bütün halinde Filistinlilere uyguladığı ayırımcılık politikaları, insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerini görüştü.

Çavuşoğlu, "Apartheid ve zulüm devleti" olarak nitelediği İsrail'in 10 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Gazze'ye dönük saldırılarında şimdiye kadar 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 Filistinlinin şehit edildiğini, 1400 kişinin ise yaralandığını belirterek, "Gazze'nin sivil altyapısının, okulların, hastanelerin, medya kuruluşlarının ve doğrudan sivil insanların ikamet mahallerinin hedef alındığı saldırılar, İsrail ve ABD ile Avrupa ülkelerinin yönetimleri ve ana akım medya organları tarafından İsrail'in kendini savunma hakkı olarak savunuldu ve destek verildi. Hatta, kötülüğün bayağılaşmasının bir örneği olarak Avusturya'da Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekildi." dedi.

İsrail'in, 720 bin Filistinlinin vatanlarından sürüldüğü 15 Mayıs 1948'den bu yana Filistinliler ile savaş durumunu sürdürdüğünü ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bu tarihten itibaren adım adım uygulamaya koyduğu apartheid ve zulüm politikalarıyla Filistinlilerin soluduğu havadan içtiği suya, işlediği topraktan oturduğu eve kadar tüm yaşama alanlarını sürekli daraltarak onları aşırı kalabalık gettolara hapseden İsrail'in uyguladığı politikaların sonuçlarını ancak Filistinli ünlü şair Mahmud Derviş'in dizeleriyle tasavvur edebilir, biraz da hissedebiliriz. Eğer zeytin ağaçları kendilerini diken elleri tanımış olsalardı, yağları göz yaşlarına dönüşürdü.

Filistinlilere istediği gibi saldırabilen, hayatları dahil tüm varlıkları üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunabilen, 2007 yılından beri abluka altında tuttuğu Gazze'ye her türlü insan, mal ve hizmet giriş-çıkışını kontrolü altında tutan İsrail'in saldırgan eylemlerini, Filistinlilerin apartheid ve zulme karşı direnme haklarını kullanması karşısında kendini savunma hakkı olarak niteleyen bakışın, barışla da hukukla da ilgisini kurabilmek mümkün değildir."

İsrail'in saldırıları devam ederken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin toplantılarının sonuçsuz kaldığına işaret eden Çavuşoğlu, BM Genel Kurulunun bugün toplanacağını anımsattı.

Hakan Çavuşoğlu, ABD ve AB ülkelerinin İsrail saldırganlığına destek vermeye devam ettiğini belirterek, "Bu utanç bu ülkelere yeter ama bu ülkelerin görmek istemediği bir olgu artık görünür durumda; bu defa işler İsrail'in istediği gibi gitmiyor. ABD ve Avrupa ülkelerindeki sivil gruplar ciddi protestolar yaptı. İsrail'in apartheid ve zulme dayalı kolonyal politika ve pratiklerine sosyal medyada görünürlük kazandırıldı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in yaptığı ihlallerin karşılıksız kalmaması için bu ihlallerin hukuki ve ahlaki planda mahkum edilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz de Filistinlilerin insan kalma ve insan olarak yaşayabilme haklarına ses veriyor ve acılarını paylaşıyoruz. İsrail'in sınır tanımayan saldırganlığını şiddetle kınıyor ve buna asla rıza göstermeyeceğimizi tüm dünyaya haykırıyoruz." dedi.

- Alt komisyon kurulmasına destek

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısının hem insanlığa karşı işlenmiş suç, soykırım suçu hem de uluslararası hukuku ihlal eden eylemler olduğunu söyledi. Komisyon bünyesinde kurulacak olan alt komisyonun insan haklarının ihlalinin durdurulması açısından bir an önce Filistin'e gitmesi gerektiğini belirten Tanal, koşullar ne olacaksa olsun kendilerinin bunu desteklediklerini kaydetti.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, konuya ilişkin alt komisyon kurulması fikrinin çok yerinde olduğunu dile getirerek, "Bu konuda Meclis'teki bütün partilerin hep beraber hareket etmesi de ülkemiz adına sevindirici ve onur verici bir durumdur." dedi.

Filistin'de yaşanan tarihi süreci anlatan Eronat, "İsrail'in, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere saldırıları karşısında 'taraflara itidal tavsiye ediyoruz' çağrısını da çok manidar buluyoruz. Biz, bu 'taraflara itidal tavsiye ediyoruz' cümlesini 15 Temmuz darbe girişiminden çok iyi tanıyoruz. Taraflar diye bir şey yok. 15 Temmuz'da nasıl teröristler ve ülkeye karşı yapılan saldırı vardı, İsrail'de de taraflar diye bir şey yok. Mazlum Filistinlilere, ibadet edenlere yapılan bir saldırı var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı girişimlerin ses getirdiğini vurgulayan Eronat, "Bugün Birleşmiş Milletler'de Volkan Bozkır'ın başkan olarak orada bulunması da Filistin ve Müslüman dünyası için bir şanstır. İnşallah güzel neticeler alınır. En azından dünya mazlumların sesini duydu." dedi.

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, kendisinin de alt komisyonun Filistin'e gitmesi fikrine katıldığını belirterek, "Burada hep birlikte tek yürek olmamız çok güzel bir şey. Bunun daimi olması gerekiyor çünkü İsrail terör devletinin her zaman bu şekilde hareket edebilme cüretini göstermesinin sebeplerini araştırmamız gerekiyor." diye konuştu. Sazak, kendileri için İstanbul neyse Kudüs'ün de o olduğunu söyledi.

HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, Filistin halkının yaşadığı acıyı, katliamı nefretle kınadığını ifade ederek, parti olarak Meclis'teki ortak bildiriye de imza attıklarını ve Filistin halkının yıllardan beri yaşadığı acıya karşı tutumlarını her zaman dile getirdiklerini belirtti.

Kurtulan'ın, konuşması sırasında, "Biz, Filistin halkının başından beri yaşadıklarını Kürtler olarak kendimize biraz benzetiriz. Kaderlerimizin Orta Doğu'da aynı olduğunu, acılarla dolu olduğunu hep söyleriz." demesi kısa süreli tartışmaya neden oldu.

Kurtulan'ın sözleri üzerine Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Burada, Türkiye'yi özellikle Kürt kardeşlerimiz üzerinden bir benzeştirme cihetine gitmek bir akıl tutulmasıdır. Bunu kabul edemeyiz." dedi.

Konuşmaların ardından oy birliğiyle kabul edilen önergeyle, "İsrail'in İşgal Altında Tuttuğu Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Abluka Altındaki Gazze'de Yaşayanlar İle Bir Bütün Halinde Filistinlilere Uyguladığı Ayrımcılık Politikaları, İnsan Hakları ve Uluslararası İnsancıl Hukuk İhlallerinin İncelenmesi Alt Komisyonu" kuruldu.