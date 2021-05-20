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Baltayla ambulansa zarar veren kişi tutuklandı

Sinop'ta park halindeki ambulansın cam ve kapılarını baltayla kıran kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 20 Mayıs 2021 14:43
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Baltayla ambulansa zarar veren kişi tutuklandı

İl Sağlık Müdürlüğü önünde park halinde bulunan ambulansın cam ve kapılarına baltayla zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Emre A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlı Emre A. hakkında daha önce de yaralama ve mala zarar verme suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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