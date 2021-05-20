Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Baltayla ambulansa zarar veren kişi tutuklandı
Sinop'ta park halindeki ambulansın cam ve kapılarını baltayla kıran kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
|20 Mayıs 2021 14:43
|+Aa- Yazdır
İl Sağlık Müdürlüğü önünde park halinde bulunan ambulansın cam ve kapılarına baltayla zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Emre A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zanlı Emre A. hakkında daha önce de yaralama ve mala zarar verme suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|4 yaşındaki Mehmet, babasının peşinden ölüme gitti
20 Mayıs 2021 15:36
|Porsuk Çayı'nda poşet içine konularak öldürülmüş köpek bulundu
20 Mayıs 2021 13:59
|Çocuğun canı acıdı diye hemşire ve doktora saldırdı
20 Mayıs 2021 13:26
|Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı
20 Mayıs 2021 13:10
|Çakarlı magandaya tahliye
20 Mayıs 2021 12:28
|Arkadaşlık teklifini reddeden öğretmeni öldürdü
20 Mayıs 2021 11:51
|Mersin'de 'kripto para yatırımı' vaadiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama
20 Mayıs 2021 11:43
|Mersin'de trenin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
20 Mayıs 2021 10:58
|Anne, kızını fuhuş bataklığından müşteri gibi ulaşarak kurtardı
20 Mayıs 2021 08:12
|Polis baltalı kocayı vurarak etkisiz hale getirdi
20 Mayıs 2021 08:02