Atama izin sayılarının ikinci dağılımı yapıldı
Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılına ait kamu kurumlarının serbest memur atama izinlerinin ikinci dağılımı gerçekleştirildi!
|20 Mayıs 2021 15:01
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Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından, 2021 yılına ait birinci atama izinlerinin dağılımı 09 Şubat 2021 tarihinde yapılmıştı.
5 Mayıs 2021 tarihli haberimizde; KPSS kadro bildirimlerinin yaklaştığını, kamuda personel planlamasının merkezi konumuna gelen Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2021 yılı atama izinlerinin ikinci dağıtımını gecikmeden yapması, şayet yetişmeyecekse 2021 yılı KPSS takviminde güncelleme yapması faydalı olacağını ifade etmiştik.
Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının ikinci atama izinleri dağıtılmıştır; diğer kamu idarelerine toplam 13 bin 515, üniversitelere ise her birine 5 adet olmak üzere 635 atama izni verilmiştir.
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