Koronadan hayatını kaybeden İyi Parti İl Başkanı toprağa verildi
|20 Mayıs 2021 15:18
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İyi Parti Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek, yaklaşık bir aydır Covid-19 (korona virüs) tedavisi gördüğü Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğum bakım servisinde dün hayatını kaybetti. Mustafa Şimşek için bugün parti binasında tören düzenlendi, helallik istendi. Buradaki törene İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergün, İyi Parti Grup Başkanı Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Deniz Milletvekili Yasin Öztürk ve partililer katıldı.
İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Mustafa Şimşek'e rahmet dileyerek, "Biz onunla aynı yolda yürüdük, hep iyi bildik" dedi.
Mustafa Şimşek'in cenazesi daha sonra Eğirdir'in Bedre köyüne götürüldü. Şimşek, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine İyi Parti heyeti, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Şimşek'in ailesi, yakınları ve köy halkı katıldı.
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