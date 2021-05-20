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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un acı kaybı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un babaannesi Fatma Muş, dün hayatını kaybetti. Fatma Muş, bugün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Trabzon'da toprağa verildi
 20 Mayıs 2021 15:22
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un acı kaybı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un babaannesi Fatma Muş kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Bakan Muş, Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Beşköy Mahallesi'nde bugün öğle vakti kılınan cenaze namazına katıldı.

Cenazeye Bakan Muş'un yanı sıra, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Bakan Muş'un da omuz verdiği Fatma Muş'un cenazesi, mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
DHA
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